Наприкінці лютого італійська влада все ще закликала туристів відвідати Мілан, незважаючи на перші летальні випадки через коронавірус COVID-19 у країні.

Відповідний промо-ролик тоді розмістив у соціальних мережах міністр з європейських справ Італії Вінченцо Амендола.

Як писало видання The Telegraph, таким чином влада намагалася привабити туристів до Мілану – до недавнього часу процвітаючого туристичного мегаполісу – на тлі паніки, викликаної спалахом коронавірусу. “Ми захищаємо нашу країну. Ми захищаємо імідж Італії”, – підписав Амендола рекламний ролик.

Відео запустило кампанію в соціальних мережах #milannonsiferma (“Мілан не зупиняється”). Подібними кроками влада хотіла подолати різкий спад туризму.

Кампанія в соціальних мережах була запущена услід за заявою прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте, який висловив думку, що “потрібно припинити паніку”. А представники готельного бізнесу заявляли, що міжнародна паніка “ставить туристичний сектор Італії на коліна, коли все не так серйозно”.

Milano non si ferma Proteggiamo il nostro Paese. Difendiamo l’immagine dell’Italia.

Enzo Amendola Опубліковано Deputati PD Четвер, 27 лютого 2020 р.

Варто відзначити, що в той момент на півночі Італії, в тому числі в регіоні Ломбардія, де знаходиться Мілан, вже були зафіксовані перші смерті від коронавірусу COVID-19 і сотні заражених. Так, промо-ролик вийшов 27 лютого.

Перша смерть від коронавірусу в Італії була зафіксована 21 лютого. Тоді помер 78-річний італієць в регіоні Венето. Відтак, вірус вперше забрав життя громадянина країни Європейського Союзу.

Станом на 22 лютого повідомлялося вже про другий смертельний випадок: померла 77-річна жінка, яка проживала в 50 км на південь від Мілана. В той момент повідомлялося про як мінімум 51 хворого в північних регіонах країни (у Ломбардії і Венето).

Станом на 24 лютого стало відомо про смерть 12 осіб від коронавірусу (в тому числі в Ломбардії) та інфікування більше 370.

Станом на 18 березня в Італії кількість загиблих від коронавірусу за 24 години збільшилася на рекордні 475 осіб. Як повідомляє The Local, це найвищий показник смертності з моменту спалаху в країні.

Згідно з останніми даними, в Італії через коронавірус померли 2978 людей, а кількість заражень досягла 35 713 осіб.