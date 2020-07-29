Covid-19 Україна

оновлено 30.07.2020 о 12:02

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В Італії надзвичайний стан продовжили до 15 жовтня

Сенат Італії підтримав пропозицію уряду щодо продовження дії режиму надзвичайного стану через поширення коронавірусу в країні.

Середа, 29 липня 2020, 09:45

Про це повідомляє італійська газета ilmessaggero.

Сенат схвалив пропозицію щодо продовження надзвичайного стану до 15 жовтня. Раніше очікувалося, що його продовжать до 31 жовтня.

Рішення підтримали 157 сенаторів, 125 були проти і троє утрималися.

Перед голосуванням прем’єр-міністр Джузеппе Конте виступив перед сенаторами із заявою про необхідність продовження надзвичайного стану.

За його словами, продовження надзвичайного стану – це не авторитаризм, це “законна і неминуча міра, оскільки вірус продовжує циркулювати”.

  • Влада Італії прийняли рішення тимчасово не приймати громадян з 13 країн, які не входять до складу Європейського союзу. З цими країнами припинено пряме і непряме авіасполучення.

 

Теги: Італія, Коронавірус, надзвичайний стан

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