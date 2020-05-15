У промисловій зоні Порто Маргера (провінція Венеція, Італія) стався вибух на хімічному заводі 3V Sigma Spa, є постраждалі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Після вибуху на підприємстві виникла пожежа, на місці працюють вісім команд рятувальників і медики.

Італійська газета La Repubblica повідомляє про двох постраждалих робітників заводу, один з них знаходиться в критичному стані.

На кадрах з місця події видно стовп чорного диму, що піднімається над заводом. Через можливий викид шкідливих речовин в атмосферу влада попросила місцевих жителів не залишати будинки і закрити вікна і двері.

Intanto Porto Marghera petrolchimico Venezia

Se scoppia tutto rade al suolo un’area di 50 km quadrati

Quella che vedete è la Sapio dove fanno gas , ossigeno x saldature , x ospedali di tutta Italia pic.twitter.com/zV4b6RLFcx — Francesco79🦂 (@ScorpioAngel_) May 15, 2020

Le fiamme provengono dalla 3V Sigma Spa, produttore di prodotti speciali chimici, secondo quanto riporta il @Gazzettino. Sirene interrotte al momento #marghera pic.twitter.com/URB2Ao3R8y — Denis Ughelini (@DezioUghelini) May 15, 2020

Причини події з’ясовуються.

Підприємство, яке знаходиться приблизно в 10 км від міста Венеція, виробляє компоненти для текстильної, пластикової, лакофарбової, адгезивної та нафтохімічної промисловості.