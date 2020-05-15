Про це повідомляє агентство Reuters.
Після вибуху на підприємстві виникла пожежа, на місці працюють вісім команд рятувальників і медики.
Італійська газета La Repubblica повідомляє про двох постраждалих робітників заводу, один з них знаходиться в критичному стані.
На кадрах з місця події видно стовп чорного диму, що піднімається над заводом. Через можливий викид шкідливих речовин в атмосферу влада попросила місцевих жителів не залишати будинки і закрити вікна і двері.
Intanto Porto Marghera petrolchimico Venezia
Se scoppia tutto rade al suolo un’area di 50 km quadrati
Quella che vedete è la Sapio dove fanno gas , ossigeno x saldature , x ospedali di tutta Italia pic.twitter.com/zV4b6RLFcx
— Francesco79🦂 (@ScorpioAngel_) May 15, 2020
#Venezia, #incendio a #Marghera negli stabilimenti della 3V Sigma Spa, produttore mondiale di prodotti speciali chimici.
Il video di Simone Pagani #TgrVeneto#ioseguoTgr pic.twitter.com/gx11usISbi
— Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) May 15, 2020
Le fiamme provengono dalla 3V Sigma Spa, produttore di prodotti speciali chimici, secondo quanto riporta il @Gazzettino. Sirene interrotte al momento #marghera pic.twitter.com/URB2Ao3R8y
— Denis Ughelini (@DezioUghelini) May 15, 2020
Причини події з’ясовуються.
Підприємство, яке знаходиться приблизно в 10 км від міста Венеція, виробляє компоненти для текстильної, пластикової, лакофарбової, адгезивної та нафтохімічної промисловості.
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