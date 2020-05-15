Про це повідомляє агентство Reuters.

Після вибуху на підприємстві виникла пожежа, на місці працюють вісім команд рятувальників і медики.

Італійська газета La Repubblica повідомляє про двох постраждалих робітників заводу, один з них знаходиться в критичному стані.

На кадрах з місця події видно стовп чорного диму, що піднімається над заводом. Через можливий викид шкідливих речовин в атмосферу влада попросила місцевих жителів не залишати будинки і закрити вікна і двері.

Причини події з’ясовуються.

Підприємство, яке знаходиться приблизно в 10 км від міста Венеція, виробляє компоненти для текстильної, пластикової, лакофарбової, адгезивної та нафтохімічної промисловості.