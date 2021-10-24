Про це повідомляють італійські видання Corriere del Veneto і La Tribuna di Treviso.
У 1974 році автівку припаркували на одній з вулиць міста Анджела Фреґолента і Бертілли Модоло. Lancia Fulvia наполовину опинилася на тротуарі.
Як зазначається, що таке паркування не порушувало правил, але заважало руху пішоходів.
З того дня Фреґолент, якому зараз 94 роки, жодного разу не сідав за кермо Lancia Fulvia. За 47 років автівка стала окрасою міста.
Очільник області Венеція, у якій розташоване місто, Лука Дзайя зізнався, що залишав у вихлопній трубі цієї автівки газети, які не зміг роздати, коли у дитинстві підпрацьовував розносником газет.
Водночас не усі містяни доброзичливо відгукувалися щодо припаркованого на тротуарі автомобіля. Кілька років тому пенсіонер отримав листа з погрозами. Його автора шукала поліція.
Через 47 років місцева влада вирішила евакуювати Lancia Fulvia за згодою з власниками, щоб не створювати перешкод руху пішоходів.
20 жовтня автівку забрав евакуатор. ЇЇ відправлять на виставку транспортних засобів у Падуї, потім відремонтують й передадуть місцевій виноробній школі “Черлетті”. Як повідомляється, Lancia Fulvia стоятиме в саду.
“Краще й бути не могло. А все починається в день, коли Бертілла святкує іменини, і від цього ми ще більше радіємо”, – прокоментував Анджело Фреґолент.
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