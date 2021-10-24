Влада міста Конельяно, що на півночі Італії, наказала евакуювати автомобіль Lancia Fulvia, який 47 років стояв припаркований на вулиці. За цей час автівка стала неофіційним символом міста.

Про це повідомляють італійські видання Corriere del Veneto і La Tribuna di Treviso.

У 1974 році автівку припаркували на одній з вулиць міста Анджела Фреґолента і Бертілли Модоло. Lancia Fulvia наполовину опинилася на тротуарі.

Як зазначається, що таке паркування не порушувало правил, але заважало руху пішоходів.

З того дня Фреґолент, якому зараз 94 роки, жодного разу не сідав за кермо Lancia Fulvia. За 47 років автівка стала окрасою міста.

Очільник області Венеція, у якій розташоване місто, Лука Дзайя зізнався, що залишав у вихлопній трубі цієї автівки газети, які не зміг роздати, коли у дитинстві підпрацьовував розносником газет.

Водночас не усі містяни доброзичливо відгукувалися щодо припаркованого на тротуарі автомобіля. Кілька років тому пенсіонер отримав листа з погрозами. Його автора шукала поліція.

Через 47 років місцева влада вирішила евакуювати Lancia Fulvia за згодою з власниками, щоб не створювати перешкод руху пішоходів.

20 жовтня автівку забрав евакуатор. ЇЇ відправлять на виставку транспортних засобів у Падуї, потім відремонтують й передадуть місцевій виноробній школі “Черлетті”. Як повідомляється, Lancia Fulvia стоятиме в саду.

“Краще й бути не могло. А все починається в день, коли Бертілла святкує іменини, і від цього ми ще більше радіємо”, – прокоментував Анджело Фреґолент.