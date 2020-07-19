Правоохоронні органи Італії, Бельгії і Франції за підтримки Європолу ліквідували організовану злочинну мережу, що займається виготовленням фальшивих євро.

Про це повідомляє пресслужба Європолу.

Затримання злочинців відбулося 15 липня.

Співробітники Італійського корпусу карабінерів і його спеціалізованого підрозділу по боротьбі з контрафактною продукцією заарештували 44 підозрюваних і заморозили злочинні активи.

Злочинному синдикату належали 50 квартир, вісім комерційних приміщень, дві ферми, 10 компаній, що працюють в різних секторах, 12 транспортних засобів, одна яхта і 22 банківських рахунки – все з приблизною загальною вартістю 8 мільйонів євро.

Фото: Europol

Робота по затриманню фальшивомонетників почалася у жовтні 2017 року, після того, як в італійському місті Беневенто вилучили банкноти на суму 50 євро.

Експертиза банкнот підтвердила, що підробки були виготовлені з використанням складних методів друку, що вимагає як високого рівня технічної експертизи, так і хорошої якості обладнання і сировини. Фальшивомонетники імітували всі основні захисні ознаки справжніх банкнот євро.

Вважається, що за ці роки злочинна мережа розповсюдила понад три мільйони підроблених банкнот загальною номінальною вартістю понад 233 мільйонів євро, що становить чверть усіх підроблених банкнот євро, виявлених у поводженні з моменту введення євро. Ця мережа цілком може бути найбільшою, яку вдалося викрити з перших днів існування євро.

Ватажок злочинної організації займається фальсифікацією валюти вже більше 20 років. Він не тільки створив цілу мережу, що відповідає за виробництво підроблених євро і інших валют, а й організував їх поширення на європейському ринку.

У лютому 2018 року в Неаполі було вилучено майже 450 000 підроблених банкнот номіналом 50 і 100 євро загальною номінальною вартістю 41 млн євро.