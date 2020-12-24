В Італії близько 500 родичів людей, які померли від коронавірусу COVID-19, подали судовий позов проти регіональних і національних органів влади, вимагаючи відшкодування в розмірі 122 млн доларів (100 млн євро).

Про це повідомляє агентство Reuters.

Цивільний позов подано до суду Рима і спрямовано проти прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте, міністра охорони здоров’я Роберто Сперанца і губернатора Ломбардії Аттіліо Фонтани.

Позов подали члени організації “Noi Denunceremo” (“Ми позиваємося”). Вона була створена у квітні для представлення інтересів родичів людей, котрі померли в Бергамо, одному з найбільш постраждалих міст Ломбардії.

На думку позивачів, коли COVID-19 почав поширюватися в Ломбардії наприкінці лютого, влада не вжила належних заходів, які допомогли б уникнути загальнонаціонального локдауну й економічних збитків.

У позові також йдеться про “серйозні упущення” з боку влади в боротьбі з епідемією і недостатню готовність, повідомляє The Local.

Зокрема, згадується “серйозна затримка” із закриттям заражених міст Альцано та Нембро, а також відсутність актуальних планів щодо боротьби з епідемією як на місцевому, так і на регіональному рівнях.

“Ця судова справа – наш різдвяний подарунок тим, хто повинен був зробити те, що мав би, але не зробив. У той час як в Італії 25 грудня буде 70 000 порожніх стільців. Ми впевнені, що при правильному плануванні, про яке неодноразово просили Європейський Союз і Всесвітня організація охорони здоров’я, їх було б набагато менше”, – заявив президент ініціативної групи Лука Фуско.

За кожну жертву COVID-19 позивачі вимагають близько 259 000 євро компенсації (в цілому – близько 100 млн євро).

У червні “Noi Denunceremo” вже зверталася до прокуратури Бергамо з проханням розслідувати можливу кримінальну відповідальність за боротьбу з епідемією коронавірусу. Тоді Конте допитали в прокуратурі як свідка, але кримінальне розслідування проти нього відсутнє.

Італія стала першою країною за межами Китаю, яка постраждала від великого спалаху коронавірусу. З початку епідемії в лютому в Італії загинуло від COVID-19 понад 70 000 людей. Це найвищий показник в Європі та п’ятий у світі.