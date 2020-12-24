Про це повідомляє агентство Reuters.
Цивільний позов подано до суду Рима і спрямовано проти прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте, міністра охорони здоров’я Роберто Сперанца і губернатора Ломбардії Аттіліо Фонтани.
Позов подали члени організації “Noi Denunceremo” (“Ми позиваємося”). Вона була створена у квітні для представлення інтересів родичів людей, котрі померли в Бергамо, одному з найбільш постраждалих міст Ломбардії.
На думку позивачів, коли COVID-19 почав поширюватися в Ломбардії наприкінці лютого, влада не вжила належних заходів, які допомогли б уникнути загальнонаціонального локдауну й економічних збитків.
У позові також йдеться про “серйозні упущення” з боку влади в боротьбі з епідемією і недостатню готовність, повідомляє The Local.
Зокрема, згадується “серйозна затримка” із закриттям заражених міст Альцано та Нембро, а також відсутність актуальних планів щодо боротьби з епідемією як на місцевому, так і на регіональному рівнях.
“Ця судова справа – наш різдвяний подарунок тим, хто повинен був зробити те, що мав би, але не зробив. У той час як в Італії 25 грудня буде 70 000 порожніх стільців. Ми впевнені, що при правильному плануванні, про яке неодноразово просили Європейський Союз і Всесвітня організація охорони здоров’я, їх було б набагато менше”, – заявив президент ініціативної групи Лука Фуско.
За кожну жертву COVID-19 позивачі вимагають близько 259 000 євро компенсації (в цілому – близько 100 млн євро).
У червні “Noi Denunceremo” вже зверталася до прокуратури Бергамо з проханням розслідувати можливу кримінальну відповідальність за боротьбу з епідемією коронавірусу. Тоді Конте допитали в прокуратурі як свідка, але кримінальне розслідування проти нього відсутнє.
Італія стала першою країною за межами Китаю, яка постраждала від великого спалаху коронавірусу. З початку епідемії в лютому в Італії загинуло від COVID-19 понад 70 000 людей. Це найвищий показник в Європі та п’ятий у світі.
- Коронавірус COVID-19 циркулює в Італії з вересня 2019 року. Таким чином, він міг поширитися за межі Китаю раніше, ніж вважалося. Про це свідчить дослідження Національного інституту раку (INT) Мілана.
- У жовтні в Неаполі (Італія) мирний протест проти посилення карантину на тлі спалаху COVID-19 переріс у сутички з поліцією.
- На початку жовтня в столиці Італії – Римі, а також у прилеглому регіоні Лаціо запровадили обов’язкове носіння захисних масок для обличчя на вулиці.