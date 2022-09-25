25 вересня в Італії розпочалися позачергові вибори до парламенту країни. Виборчі дільниці відкрилися о 7-й ранку за місцевим часом, підрахунок голосів розпочнеться після їх закриття о 23.00. У цей час опублікують результати перших екзитполів.

Про це повідомляє DW.

Вибори пройдуть в обидві палати парламенту – Палату депутатів та Сенат. За даними опитувань, лідером вважається правоцентристська коаліція. У разі її перемоги в Італії буде сформовано перший після закінчення Другої світової війни уряд правих сил.

Найбільшою підтримкою (25%) користується права партія “Брати Італії”, яку очолює Джорджа Мелоні. У коаліцію також входять “Ліга Півночі” Маттео Сальвіні, “Вперед, Італія” Сільвіо Берлусконі та невеликий альянс партій “Ми – помірні”.

На другому місці за популярністю серед партій, як показали опитування, знаходиться ліва “Демократична партія” (21,2%) Енріко Летт. Демократи перебувають у невигідній позиції, оскільки, на відміну від правих сил, їм не вдалося створити єдиний союз.

За популістський рух “П’ять зірок” готові віддати голоси близько 13% виборців. Тим часом трохи більше ніж 40% виборців, опитаних напередодні виборів, поки що не визначились із вибором.

На посаду прем’єр-міністра країни у разі перемоги правої коаліції претендуватиме лідер тієї партії, яка набере найбільше голосів. Фавориткою називають Джорджу Мелоні. У разі обрання вона стане першою жінкою на цій посаді в історії Італії.

Права коаліція обіцяє зниження вартості енергії та зменшення деяких податків, окрім цього політики налаштовані збільшити допомогу сім’ям з дітьми і боротися з незаконною імміграцією. Представники коаліції критично ставляться щодо Європейського Союзу, наполягаючи на обмеженні влади Брюсселя і пріоритету повноважень національних урядів.

Водночас тоді як Мелоні називає себе твердою прихильницею НАТО і гучно підтримує політику ЄС щодо тиску на РФ, Берлусконі і Сальвіні раніше виявляли симпатії до лідера Кремля Путіна.