Поліція в Італії оголосила в розшук російського підсанкційного олігарха Дмитра Мазепіна, а також його яхту, яка зникла з порту Савона влітку 2022 року.

Про це повідомляє ANSA.

Наразі прокурори проводять аналіз даних нерухомості у тосканському курортному містечку Форте-дей-Мармі, де росіянин нещодавно подав заяву на оренду вілли.

Крім того, правоохоронці намагаються знайти його 22-метрову супер’яхту Aldabra, яка зникла з порту Савона на Лігурійській Рив’єрі. Ймовірно, її перевезли за межі Італії.

Зауважимо, що Мазепін володіє часткою компанії ТОВ “Базова хімічна компанія “Уралхім”, яка спеціалізується на виробництві мінеральних добрив.

У березні 2022 року росіянин потрапив під санкції Європейського Союзу та Великої Британії, після чого продав контрольний пакет акцій у компанії.