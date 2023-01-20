Про це повідомляє ANSA.
Наразі прокурори проводять аналіз даних нерухомості у тосканському курортному містечку Форте-дей-Мармі, де росіянин нещодавно подав заяву на оренду вілли.
Крім того, правоохоронці намагаються знайти його 22-метрову супер’яхту Aldabra, яка зникла з порту Савона на Лігурійській Рив’єрі. Ймовірно, її перевезли за межі Італії.
Зауважимо, що Мазепін володіє часткою компанії ТОВ “Базова хімічна компанія “Уралхім”, яка спеціалізується на виробництві мінеральних добрив.
У березні 2022 року росіянин потрапив під санкції Європейського Союзу та Великої Британії, після чого продав контрольний пакет акцій у компанії.
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