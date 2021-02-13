На тлі критики уряду через його реакцію на епідемію коронавірусу та розпаду коаліції прем'єр Італії Джузеппе Конте подав у відставку. Тепер в країні сформують новий уряд.

Про це повідомили у пресслужбі президента Італії Серджіо Маттарелли.

Новий уряд погодився сформувати колишній глава Європейського центрального банку Маріо Драгі.

У п’ятницю, 12 лютого, Маттарелла зустрівся з Драгі. Він прийняв його призначення. Церемонія приведення нового прем’єра до присяги відбудеться в суботу, 13 лютого.

Вже відомі імена всіх 23 членів уряду. Тільки вісім з них — жінки. 17 вже обіймали посади в уряду, ще 6 — новачки.

Свої посади зберегли деякі члени уряду Конте (міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо, міністр внутрішніх справ Лучана Ламорджезе та міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца).

Що передувало відставці прем’єра Джузеппе Конте?

COVID-криза. Як відомо, Італія була й залишається однією з найпостраждаліших від епідемії країн Європи. Вчені вважають, що коронавірус циркулює в Італії з вересня 2019 року.

Від початку епідемії у країні зафіксовано майже 2,5 млн випадків COVID-19, понад 85 тисяч пацієнтів загинули (це один з найбільших показників у світі та другий в Європі — більше (понад 98 тисяч) тільки у Великій Британії).

Наразі Італія 8-ма у світі 2-га в Європі (після Іспанії) за кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом.

Раніше члени організації “Noi Denunceremo”, яка була створена у квітні для представлення інтересів родичів людей, котрі померли в Бергамо, одному з найбільш постраждалих регіонів, подали судовий позов проти італійської влади. У ньому стверджується, що представники влади не зробили достатньо, аби запобігти поширенню хвороби.

У червні “Noi Denunceremo” зверталася до прокуратури Бергамо з проханням розслідувати можливу кримінальну відповідальність за боротьбу з епідемією коронавірусу. Тоді Конте допитали в прокуратурі як свідка, але кримінальне розслідування проти нього відсутнє.

На сьогодні близько 500 родичів людей, які померли від коронавірусу COVID-19, в суді вимагають відшкодування в розмірі 122 млн доларів (100 млн євро).

Політична криза. Невдача з боротьбою з коронавірусом — не єдина проблема Конте. Минулого тижня очікувалося, що Сенат проголосує за вотум недовіри уряду Конте, але цього вдалося уникнути.

Утім Конте не зміг зібрати більшість в Сенаті. Днями експрем’єр Італії Маттео Ренці вивів свою партію “Жива Італія” з керівної коаліції. Це сталося після того, як Конте заявив про плани витратити понад 200 мільярдів євро (243 мільярдів доларів) з фонду ЄС для відновлення економіки країни.

Без підтримки Сенату уряд Конте не зміг би надалі запроваджувати реформи. Тепер він буде намагатися залучити нових потенційних партнерів по коаліції.

Його союзники, які залишилися — лівоцентристська “Демократична партія” і популістський Рух п’яти зірок — оголосили, що підтримуватимуть Конте й надалі.

Якщо Конте зазнає невдачі, президент може запропонувати іншого кандидата в прем’єри. Якщо і це не спрацює, можуть бути призначені нові парламентські вибори. За планом вибори мали б відбутися у 2023 році.