Уряд Італії прийняв рішення штрафувати людей, старше 50 років на 100 євро за відмову від обов’язкової вакцинації. Ці ж санкції стосується тих, хто відмовляється від бустерної дози.

Про це повідомляє італійське видання L’Unione Sarda.

На сьогодні в країні 2,1 млн громадян у віці від 50 років ще не імунізувалися проти коронавірусу. Штрафувати громадян влада розпочне з 1 лютого.

Одноразовий штраф у розмірі 100 євро застосовуватиметься для людей у віці від 50 років, які не щепилися жодного разу. Також рішення стосується тих, хто упродовж шести місяців після другого щеплення не зробив бустерну дозу.

Як повідомляється, з моменту отримання повідомлення про санкцію, у невакцинованих є 10 днів, щоб пояснити причину відтермінування вакцинації або підтвердити причину звільнення від неї.

Також уряд прийняв рішення штрафувати невакцинованих працівників у віці від 50 років.

Повідомляється, що їх не допускатимуть до роботи без збереження заробітної плати та накладатимуть штраф у розмірі від 600 до 1 500 євро.

Видання додає, що також до всіх громадян за порушення правил Green Pass або Super Green Pass застосовуватимуться штрафи, розмір яких становить від 400 до 1000 євро.