Про це повідомляє італійське видання L’Unione Sarda.
На сьогодні в країні 2,1 млн громадян у віці від 50 років ще не імунізувалися проти коронавірусу. Штрафувати громадян влада розпочне з 1 лютого.
Одноразовий штраф у розмірі 100 євро застосовуватиметься для людей у віці від 50 років, які не щепилися жодного разу. Також рішення стосується тих, хто упродовж шести місяців після другого щеплення не зробив бустерну дозу.
Як повідомляється, з моменту отримання повідомлення про санкцію, у невакцинованих є 10 днів, щоб пояснити причину відтермінування вакцинації або підтвердити причину звільнення від неї.
Також уряд прийняв рішення штрафувати невакцинованих працівників у віці від 50 років.
Повідомляється, що їх не допускатимуть до роботи без збереження заробітної плати та накладатимуть штраф у розмірі від 600 до 1 500 євро.
Видання додає, що також до всіх громадян за порушення правил Green Pass або Super Green Pass застосовуватимуться штрафи, розмір яких становить від 400 до 1000 євро.
- Нагадаємо, що в Італії ввели обов’язкову вакцинацію для усіх громадян віком 50+.
- Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче «завдати клопоту» невакцинованим проти COVID-19 французам. Він має намір заохотити їх до вакцинації, максимально обмеживши доступ до громадських місць, зокрема, ресторанів, кіно, театру.