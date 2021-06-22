В Італії з наступного понеділка, 28 червня, скасують обов’язковий масковий режим на відкритому повітрі.

Про це, зокрема, повідомляють агентства Reuters та AFP.

Як заявив міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца, вимога щодо масок буде скасована в так званих “білих зонах”, де спостерігається низький рівень захворюваності на коронавірус, а кількість госпіталізацій – нижча за порогові рівні.

“З 28 червня ми переходимо від необхідності носити маски на відкритому повітрі в білих зонах, хоча збережеться вимога дотримання запобіжних заходів, встановлених науково-технічним комітетом”, – написав Сперанца на своїй сторінці в Facebook.

Наразі практично усі регіони Італії, за винятком Валле-д’Аоста, розташованого на північному заході країни, знаходяться в “білій зоні” (тобто зоні з найслабшими карантинними обмеженнями).

Очікується, що Валле-д’Аоста також буде переведений у “білу зону” з наступного понеділка.

Обов’язковий масковий режим був запроваджений в Італії у жовтні минулого року, коли в країні почалася друга хвиля епідемії коронавірусу.

Починаючи з квітня цього року, уряд країни поступово послаблює карантинні обмеження, дозволивши роботу ресторанів, барів, кінотеатрів, тренажерних залів тощо.

Після скасування маскового режиму на вулицях їх все одно потрібно буде носити в закритих громадських місцях і транспорті.

Також збережуться вимоги щодо соціального дистанціювання (тобто влада може рекомендувати одягати маску в натовпі).

Наразі близько 26% італійців повністю вакциновані проти COVID-19, а близько 52% отримали принаймні одну дозу вакцини.