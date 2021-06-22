Про це, зокрема, повідомляють агентства Reuters та AFP.
Як заявив міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца, вимога щодо масок буде скасована в так званих “білих зонах”, де спостерігається низький рівень захворюваності на коронавірус, а кількість госпіталізацій – нижча за порогові рівні.
“З 28 червня ми переходимо від необхідності носити маски на відкритому повітрі в білих зонах, хоча збережеться вимога дотримання запобіжних заходів, встановлених науково-технічним комітетом”, – написав Сперанца на своїй сторінці в Facebook.
Наразі практично усі регіони Італії, за винятком Валле-д’Аоста, розташованого на північному заході країни, знаходяться в “білій зоні” (тобто зоні з найслабшими карантинними обмеженнями).
Очікується, що Валле-д’Аоста також буде переведений у “білу зону” з наступного понеділка.
Обов’язковий масковий режим був запроваджений в Італії у жовтні минулого року, коли в країні почалася друга хвиля епідемії коронавірусу.
Починаючи з квітня цього року, уряд країни поступово послаблює карантинні обмеження, дозволивши роботу ресторанів, барів, кінотеатрів, тренажерних залів тощо.
Після скасування маскового режиму на вулицях їх все одно потрібно буде носити в закритих громадських місцях і транспорті.
Також збережуться вимоги щодо соціального дистанціювання (тобто влада може рекомендувати одягати маску в натовпі).
Наразі близько 26% італійців повністю вакциновані проти COVID-19, а близько 52% отримали принаймні одну дозу вакцини.