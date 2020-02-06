На півночі Італії зійшов з рейок швидкісний пасажирський поїзд, у результаті чого загинули дві людини.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Інцидент стався в районі міста Лоді. Обидва загиблі – машиністи. У двох людей, один із яких прибиральник потяга, серйозні травми, але вони не загрожують їхньому життю.

В цілому були травмовані 27 пасажирів.

Поїзд Frecciarossa прямував із Мілана в південне місто Салерно зі швидкістю майже 300 км/год, повідомляє британське агентство ВВС.

Рух на швидкісному залізничному маршруті Мілан-Болонья був призупинений через катастрофу. Потяги були перенаправлені.

Причини аварії з’ясовуються. В якості однієї з них розглядається людська помилка. Також відомо, що на даній ділянці залізничної колії за дві години до інциденту проходили ремонтні роботи.