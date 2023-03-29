У південному регіоні Італії Молізе ввечері 28 березня 2023 року стався сильний землетрус. Люди в паніці почали покидати будинки. Попередньо, дані про постраждалих відсутні.

Про це повідомляє інформаційна агенція ANSA з посиланням на дані італійського інституту геофізики та вулканології (INGV).

Вчені зауважили, що магнітуда землетрусу становила 4,6 бала та залягав на глибині близько 23 кілометри. Епіцентром природного лиха стало містечко Монтагано, поблизу міста Кампобассо.

Варто зазначити, що протягом останніх днів в регіоні фіксували багато дрібних поштовхів, а у вівторок ввечері місцеві жителі почали вибігати на вулицю, ночувати у машинах та залишали домівки з валізами.

Втім, як сказали у пожежній службі Італії, запити про допомогу не надходили. Крім того, не було виявлено пошкоджень будівель.

Нагадаємо, що 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси. Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра.