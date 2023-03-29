Про це повідомляє інформаційна агенція ANSA з посиланням на дані італійського інституту геофізики та вулканології (INGV).
Вчені зауважили, що магнітуда землетрусу становила 4,6 бала та залягав на глибині близько 23 кілометри. Епіцентром природного лиха стало містечко Монтагано, поблизу міста Кампобассо.
Варто зазначити, що протягом останніх днів в регіоні фіксували багато дрібних поштовхів, а у вівторок ввечері місцеві жителі почали вибігати на вулицю, ночувати у машинах та залишали домівки з валізами.
Втім, як сказали у пожежній службі Італії, запити про допомогу не надходили. Крім того, не було виявлено пошкоджень будівель.
Нагадаємо, що 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси. Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра.
- 21 березня на північному сході Афганістану стався потужний землетрус. Підземні поштовхи відчулися в кількох великих містах Пакистану та навіть у столиці Індії Нью-Делі. За останніми даними, жертвами катаклізму стали щонайменше 13 осіб.
- В суботу, 18 березня, на півдні Еквадору відбувся землетрус магнітудою 6,8 бала. За даними департаменту комунікацій президента Еквадору, руйнування, що відбулися унаслідок підземних поштовхів, забрали життя щонайменше 12 осіб.
- Біля узбережжя Еквадору відбувся землетрус магнітудою 6,9 бала за шкалою Ріхтера.