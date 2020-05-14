Італійські інженери тестують "розумний" шолом для аеропортів, щоб заміряти температуру тіла пасажирів.

Про це повідомляє британське видання Independent.

Інженери в аеропорту тестують “розумний” шолом для виміру температури у пасажирів і виявлення в них коронавірусу”, – сказано в повідомленні.

Повідомляється, що в шоломі співробітники аеропорту зможуть пересуватися по території і сканувати кожного пасажира інфрачервоним сканером, який вбудований в шолом.

При цьому пасажири з підвищеною температурою будуть показані червоним кольором. Відзначається, що в такому випадку людину передбачається не допускати на авіарейс.

В даний момент “розумний” шолом проходить тестування в римському аеропорту Фьюмічіно. В Італії планують збільшити кількість польотів з червня 2020 року.