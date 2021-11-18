Про це повідомляє CNN.

Туристи перелізли через поручні, щоб потрапити всередину пам’ятки. Опісля вони піднялися на другий ярус будівлі, де зі склянками пива насолоджувалися краєвидами Риму.

Фото: Paolo Costa Baldi

Однак для чоловіків ця витівка мала погані наслідки. Перехожі, які помітили їх, викликали поліцію. Порушників було затримано вже після розпиття алкогольних напоїв в Колізеї. Обом було виписано штраф у розмірі 800 євро.

Зазначимо, це не перший випадок вандалізму, який вчиняють іноземці в Італії. У серпні двох осіб було оштрафовано на 900 євро за купання у знаменитому фонтані Треві.

У 2014 році російський турист був оштрафований на 20 000 євро за те, що вирізав на стінах Колізею літеру “К”.

Довідка. Колізей –  це пам’ятка давньоримської архітектури, одна з найграндіозніших та найвідоміших споруд античного світу. До пандемії коронавірусу, його відвідали близько 7,6 млн туристів.

  • Нагадаємо, у римському Колізеї до 2023 року планують побудувати високотехнологічну арену. На роботи буде витрачено 18,5 млн євро.

 