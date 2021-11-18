Американські туристи в Італії отримали штрафи в розмірі 800 євро. Мандрівники вирішили без квитка пробратися до Колізею вночі, щоб випити там пива.

Про це повідомляє CNN.

Туристи перелізли через поручні, щоб потрапити всередину пам’ятки. Опісля вони піднялися на другий ярус будівлі, де зі склянками пива насолоджувалися краєвидами Риму.

Однак для чоловіків ця витівка мала погані наслідки. Перехожі, які помітили їх, викликали поліцію. Порушників було затримано вже після розпиття алкогольних напоїв в Колізеї. Обом було виписано штраф у розмірі 800 євро.

Зазначимо, це не перший випадок вандалізму, який вчиняють іноземці в Італії. У серпні двох осіб було оштрафовано на 900 євро за купання у знаменитому фонтані Треві.

У 2014 році російський турист був оштрафований на 20 000 євро за те, що вирізав на стінах Колізею літеру “К”.

Довідка. Колізей – це пам’ятка давньоримської архітектури, одна з найграндіозніших та найвідоміших споруд античного світу. До пандемії коронавірусу, його відвідали близько 7,6 млн туристів.