Про це повідомляє видання The Local.

У середині серпня через зростання захворюваності на коронавірус, що може бути пов’язано з проведенням вечірок, влада Італії розпорядилися закрити на три тижні всі танцювальні майданчики в країні. Також у нічний час (з 18 до 06 годин) громадян зобов’язали носити маски у всіх публічних місцях. Не дотримуватися цього правила дозволено дітям у віці до шести років або людям з обмеженими можливостями, які заважають його виконувати.

За дотриманням правил слідкують правоохоронці. Вони проводять роз’яснювальну роботу на вулицях країни, а також виписують штрафи порушникам. Перший штраф за порушення правила було виписано 24 серпня, порушника оштрафували на 400 євро. Щодня поліція виписує в середньому по 10 штрафів.

На тлі цього почастішали випадки нападів на офіцерів з боку громадян, які відмовляються дотримуватися правил.

Зокрема, у вівторок, 25 серпня, 22-річний італієць напав на поліціянтів біля фонтану Треві в Римі, в результаті чого один зламав руку, а двоє інших отримали легкі травми. Цій людині пред’явлені звинувачення в опорі арешту і нанесенні тілесних ушкоджень посадовій особі.

У неділю, 23 серпня, двоє поліціянтів в іншій частині Риму отримали травми після нападу групи молодих людей, з якими поліція говорила про носіння масок. За фактом події трьом людям у віці 20-25 років були пред’явлені звинувачення.

Також кілька днів тому відбувся напад на патрульних в місті Масса.

Правоохоронці висловлюють стурбованість у зв’язку з тим, що відбувається.

“Мене дуже турбує атмосфера нетерпимості до роботи поліції останнім часом в різних італійських містах. Співробітники правоохоронних органів працюють кожен день, щоб захищати конституційні права і безпеку громадян. Можливо, настав час для всіх відновити повагу до інститутів і тих, хто їх представляє”, — сказав глава італійської поліції Франко Габріеллі.