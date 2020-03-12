Влада Італії вирішила посилити карантинні заходи через спалах коронавірусу COVID-19. Так, прийнято рішення закрити всі торгові заклади, крім продуктових магазинів і аптек.

Про це повідомляє видання The Local.

Про введення нових обмежень оголосив прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте. Він зазначив, що країна повинна “зробити ще один крок”, закривши всі магазини та заклади, за винятком продовольчих магазинів, аптек та інших магазинів, які торгують “необхідними” товарами, повідомляє агентство Associated Press.

Під закриття підпадають кавові бари – важлива частина дозвілля італійців, а також ресторани. Останнім дозволено здійснювати доставку додому.

“Ми закриємо магазини, бари, паби і ресторани. Доставка додому дозволена”, – оголосив він у своєму телевізійному зверненні.

Великі підприємства, наприклад, фабрики, можуть продовжувати роботу доти, доки вживають “відповідних заходів безпеки для запобігання зараженню”.

Обмеження на пересування громадського транспорту поки не вводяться.

Конте закликав людей по можливості залишатися вдома і виходити хіба що за продуктами і предметами першої необхідності. Він також запевнив, що панікувати і скуповувати продукти не потрібно, оскільки продовольчі магазини будуть працювати.

Посилення карантинних заходів відбувається на тлі зростання кількості жертв коронавірусу в Італії. Так, всього за добу в країні померли майже 200 людей. Загальна кількість померлих від вірусу в Італії станом на вечір 11 березня склало 827 людей, інформує ANSA.

Крім того, протягом доби кількість заражень в Італії зросла більш ніж на 2 тисячі випадків і становить 10590. Кількість випадків одужання становить 1045.

Загальна кількість випадків захворювання в Італії, включаючи померлих, інфікованих і тих, хто одужав, зросла до 12 462 осіб. Переважна більшість смертей зафіксована в північних регіонах Італії.