Про це повідомляє італійське інформагентство ANSA.
За даними місцевої служби екстреної допомоги, двома травмованими є діти п’яти на дев’яти років, їх госпіталізували до туринської лікарні Regina Margherita.
На місці аварії альпійська рятувальна і спелеологічна команди все ще працюють разом з пожежною бригадою і карабінерами.
Polizia di Stato
В кабіні канатної дороги Стреза-Моттароне знаходилося 11 людей.
Поки не повідомляється про точну причину аварії, та за попередніми даними міг обірватися канат у 300 метрах від вершини гори, де знаходиться точка прибуття.
Канатну дорогу запустили 24 квітня після простою в локдаун.
- Поблизу села Кульчіївці Кам’янець-Подільського району, що на Хмельниччині, впала повітряна куля з пасажирами. У результаті інциденту одна людина загинула і п’ятеро отримали травми.