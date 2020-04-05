В Італії в закритих групах у Facebook закликають населення до масових протестів, а також повідомляти адреси магазинів, які можна легко пограбувати.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Італія вже чотири тижні в загальнонаціональному карантині, і його повинні були зняти у п’ятницю, 3 квітня, але тепер продовжили на період після Пасхи – 12 квітня.

Загальнонаціональна ізоляція привела до погіршення криміногенної ситуації.

Наприклад, в південних регіонах базуються злочинні синдикати, а ще там високий рівень безробіття – до 50% для осіб у віці до 24 років, і близько 20% для дорослих, згідно з даними Національного статистичного інституту Італії (ISTAT). Величезна частина південного населення працює в “чорній економіці” і тому вони не можуть за законом претендувати на допомогу з безробіття.

У багатьох продуктових магазинах коробки з продуктами вивантажуються в присутності охорони.

У супермаркеті Lidl в Палермо на острові Сицилія близько 20 відвідувачів набрали повні візки їжі і відмовилися сплатити.

Мер Палермо Леолука Орландо попереджає, що в закритих групах в Facebook, одна з таких – “Національна революція”, закликають населення до масових протестів на вулицях і ділиться інформацією про магазини, які можна легко пограбувати.

“Мафія розпалює вогонь. Ми повинні придушити це, перш ніж воно призведе до насильства”, – сказав він CNN, після того як він написав про свої страхи в своєму блозі.

Прокурор по боротьбі з мафією Федеріко Де Рахо сказав CNN, що ці групи пропагують насильство проти влади і заохочують невдоволених мешканців, особливо дрібних злочинців, організовуватися, щоб влаштовувати грабежі. Він каже, що коли ситуація в країні в остаточному підсумку вийде з-під контролю, там будуть одні злочинні угруповання.

“Якщо держава не буде підтримуватиме економіку в даний час, у підприємств не буде іншого вибору, окрім як звернутися за допомогою туди, де вони зможуть її отримати. І мафія буде готова вкладати гроші”, – сказав Федеріко Де Рахо.