Посольство України в Італії відреагувало на висловлювання ведучого італійського суспільного мовника RAI, який назвав Україну "малою Росією".

Про це повідомляється на сторінці посольства в Facebook.

“У зв’язку з некоректним і навіть образливим висловлюванням ведучого італійського шоу” L’Eredita “на каналі” RAI “(26 січня ц.р.), що” Мала Росія – це друга назва України”, керівництво телерадіокомпанії було негайно повідомлено про тверду позицію посольства, яке вважає за необхідне відкоригувати такі дії”, – йдеться в публікації.

В українському посольстві зазначили, що з огляду на те, що досі від каналу RAI не було отримано жодної відповіді, прийнято рішення надати таким дипломатичним крокам публічність і викласти лист на офіційній сторінці посольства.

У листі йдеться, що термін “мала Росія” вживався ще в період царизму до захоплених Росією територій, а зараз використовується російською пропагандою, щоб виправдати анексію Криму.

“Маленька Росія” або “малий брат” – це терміни, які використовуються російською пропагандою для дискредитації України та виправдання агресії Росії проти нашої країни. Назву “мала Росія” росіяни присвоїли українським землям, завойованим під час правління царя. У минулому ані вся територія України, ані всі землі, населені українцями, ніколи не називалися “Малою Росією”, – йдеться в листі.

У посольстві зазначили, що використання терміну є образливим стосовно України та потребує виправлення.