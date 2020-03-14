В Італії 13 березня від коронавірусу Covid-19 померла 66-річна українка Раїса Малишева, яка там працювала.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

“В італійській провінції Брешіа померла українка, в якої раніше діагностували коронавірус. МЗС України висловлює щирі співчуття родичам та близьким”, – йдеться в повідомленні.

Сьогодні в італійській провінції Брешіа померла українка, в якої раніше діагностували коронавірус. МЗС України висловлює щирі співчуття родичам та близьким. pic.twitter.com/50j6d7p7xX — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 13, 2020

Про смерть Малишевої також повідомила її племінниця Ольга Батюк та активістка української громади в Італії Оксана Федьків.

За інформацією Федьків, жінка офіційно (з усіма належними документами) працювала у місті Ровато провінції Брешія. Кілька днів тому вона була госпіталізована у дуже тяжкому стані до однієї з лікарень К’яри.

У четвер, 12 березня, діагноз підтвердили лабораторно, жінці надавали відповідне лікування. Проте, врятувати її не вдалося.