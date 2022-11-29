В Італії відбулась хода в День пам’яті жертв Голодомору

27 листопада італійська асоціація Liberi Oltre Le Illusioni організувала маніфестацію в день пам’яті жертв Голодомору. Хода відбулася у Болоньї.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

У маніфестації взяли участь близько трьох тисяч осіб.

Liberi Oltre Le Illusioni – одна з небагатьох в Італії, що займає тверду позицію щодо підтримки України в боротьбі із РФ та її терористичними атаками.

Запрошуючи доєднатись до ходи, в асоціації зазначили, що дії російської армії фактично спрямовані на знищення усієї країни та заміну демократично обраної влади на уряд, підконтрольний Кремлю.

“Українська ідентичність сягає глибокої давнини. Вона передувала царській Росії, а сьогодні яскраво відображена в героїчному опорі українського народу”, – наголосили у зверненні.

У пресслужбі пояснили, що на початку 1930-х років Сталін запровадив колективізацію селянських господарств та реквізицію врожаю. Кожного, хто виступав проти конфіскації сільськогосподарської продукції, було засуджено до ув’язнення, депортації або смертної кари. Голод, викликаний цими зумисними репресіями Радянської влади, призвів до загибелі близько 4-х мільйонів українців.

У 2003 році Росія і США підписали декларацію, засуджуючи ці події.

Так, за час існування Радянського Союзу, жертвами жорстоких дій і політики тоталітарного режиму стали мільйони чоловіків, жінок і дітей. Голод 1932-1933-х років в Україні (Голодомор) забрав життя мільйонів невинних.

У Liberi нагадали, що 23 жовтня 2008 року геноцид визнав і Європарламент, зазначивши, що Голодомор — це “жахливий злочин проти українського народу та людства”.

“Ми хочемо, щоб люди пам’ятали про цю величезну трагедію, вчинену людьми проти інших людей; ми хочемо показати нашу повну підтримку та солідарність з українським народом; ми хочемо нагадати італійському та європейському цивілізованому суспільству, політичним партіям та асоціаціям, що право на життя та свободу цих людей знову поставлено під загрозу тим самим тоталітарним режимом у Кремлі; ми хочемо запросити цивілізоване суспільство та політичні організації об’єднатися на захист свободи та демократії, основ італійської конституції та Європейського Союзу”, – йшлося у дописі до заклику.

В італійській асоціації також констатували, що “битва, яку веде Україна – це не лише боротьба за захист території, це передусім боротьба вільного народу проти гноблення та насильства, це боротьба за захист основоположних цінностей нашого демократичного суспільства”. І наголосили, що “стати на бік українського народу – це обов’язок кожного вільного громадянина”.