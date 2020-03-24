В Італії виписали з лікарні 38-річного мешканця містечка Кодоньо, так званого "пацієнта №1", з якого розпочався спалах коронавірусу в Ломбардії.

Про це повідомляє ANSA.

38-річного чоловіка з Кодоньо, який був так званим пацієнтом №1 в Італії, у понеділок виписали з лікарні Сан-Матео у Павії.

Зазначається, що чоловік потрапив до лікарні Кодоньо 19 лютого. А вже 21-22 лютого його ушпиталили у вкрай важкому стані в лікарню Павії.

9 березня пацієнт знову почав дихати самостійно.

“Мені пощастило, залишайтеся вдома… Від цієї хвороби можливо одужати… Знову самостійно дихати – це найпрекрасніша річ у світі”, – сказав він у своєму відеозверненні у Facebook.

В Італії за минулу добу, 23 березня, від коронавірусу померла 601 людина.

Раніше прем’єр-міністр Джузеппе Конте оголосив про закриття підприємств, які не виробляють продукцію першої необхідності. На всій території країни будуть працювати тільки продуктові магазини і аптеки. Жорсткий карантин і заборона на пересування без вагомої причини діють в Італії з 10 березня. Закрито навчальні заклади, ресторани, бари, спортивні клуби та басейни. Заходи з контролю за дотриманням карантину посилюються. На 75% скорочено робота громадського транспорту, обмежено залізничне сполучення.

В Італії 99% померлих від коронавірусу страждали на інші серйозні захворювання.