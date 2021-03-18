Про це повідомляє видання “The Local Italy”.
Прем’єр-міністр країни Маріо Драгі у цей день відправився до Бергамо — північної провінції, яка рік тому стала першим епіцентром розповсюдження вірусу в Європі.
До першого Дня пам’яті жертв пандемії біля головної лікарні Бергамо відкрили меморіальний парк. В ньому планують висадили 850 дерев. Перше з них посадив Драгі під жалібні звуки труби.
Італія обрала саме 18 березня, оскільки торік цього дня армію вперше залучили для вивезення трун з переповненого крематорію Бергамо. Того ж дня померло найбільше людей за перші місяці пандемії — 475.
Рішення про проголошення 18 березня Національним днем пам’яті жертв COVID-19 парламент одноголосно затвердив 23 липня.
“Це буде важливий день, щоб не забути такий драматичний час і згадати всіх людей, яких більше немає з нами”, — коментував міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца.
Сьогодні Італія залишається однієї з найбільше постраждалих від коронавірусу. Від початку пандемії захворіли понад 3,3 млн осіб, з них майже 104 тисячі загинули.
- Аби заощадити дефіцитні дози вакцин проти коронавірусу в Італії будуть вводити тільки одну дозу тим, хто перехворів на COVID-19 протягом останніх трьох-шести місяців.