Про це повідомляє видання “The Local Italy”.

Прем’єр-міністр країни Маріо Драгі у цей день відправився до Бергамо — північної провінції, яка рік тому стала першим епіцентром розповсюдження вірусу в Європі.

До першого Дня пам’яті жертв пандемії біля головної лікарні Бергамо відкрили меморіальний парк. В ньому планують висадили 850 дерев. Перше з них посадив Драгі під жалібні звуки труби.

Італія обрала саме 18 березня, оскільки торік цього дня армію вперше залучили для вивезення трун з переповненого крематорію Бергамо. Того ж дня померло найбільше людей за перші місяці пандемії — 475.