Рішення набуває чинності негайно і діятиме, щонайменше, до 15 червня. Метою такого кроку уряду є знизити смертність від коронавірусу в країні та послабити навантаження на систему охорони здоров’я.

Про це повідомляє Reuters.

На сьогодні в Італії зафіксували понад 138 000 смертей від коронавірусу. За цим показником вона – на другому місці у Європі після Великобританії.

Раніше в Італії уряд ввів обов’язкову вакцинацію проти COVID-19 для викладачів і медичних працівників.

З жовтня 2021 року вакцинуватися зобов’язали усіх працюючих громадян – це стало умовою допуску до роботи (або за пред’явлення негативного результату тесту на коронавірус).

Відмова від вакцинації, згід із рішенням влади, тягне за собою відсторонення від роботи без збереження заробітної плати.

“Ми запроваджуємо такі заходи, аби подбати про функціонування нашої медичної системи та, водночас, мати змогу не зачиняти навчальні заклади та установи”, – заявив прем’єр-міністр Маріо Драгі.

Як повідомляється, урядовий указ був схвалений після двох з половиною годин засідання Кабінету міністрів Італії, на якому виникли дискусії всередині багатопартійної коаліції Драги.