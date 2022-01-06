Про це повідомляє Reuters.
На сьогодні в Італії зафіксували понад 138 000 смертей від коронавірусу. За цим показником вона – на другому місці у Європі після Великобританії.
Раніше в Італії уряд ввів обов’язкову вакцинацію проти COVID-19 для викладачів і медичних працівників.
З жовтня 2021 року вакцинуватися зобов’язали усіх працюючих громадян – це стало умовою допуску до роботи (або за пред’явлення негативного результату тесту на коронавірус).
Відмова від вакцинації, згід із рішенням влади, тягне за собою відсторонення від роботи без збереження заробітної плати.
“Ми запроваджуємо такі заходи, аби подбати про функціонування нашої медичної системи та, водночас, мати змогу не зачиняти навчальні заклади та установи”, – заявив прем’єр-міністр Маріо Драгі.
Як повідомляється, урядовий указ був схвалений після двох з половиною годин засідання Кабінету міністрів Італії, на якому виникли дискусії всередині багатопартійної коаліції Драги.
- Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче «завдати клопоту» невакцинованим проти COVID-19 французам. Він має намір заохотити їх до вакцинації, максимально обмеживши доступ до громадських місць, зокрема, ресторанів, кіно, театру.
- В Україні схвалили впровадження бустерної дози вакцини проти коронавірусу для людей віком від 60 років.
- Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт оголосив, що країна надасть можливість людям, вікової категорії 60+, а також медичному персоналу зробити щеплення четвертою дозою вакцини проти COVID-19 у зв’язку з поширенням варіанту Omicron.