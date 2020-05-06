В Італії за добу вилікувалися від коронавірусу максимальна кількість людей.

Про це повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров’я Італії.

Уточнюється, що за останню добу в країні вилікувалися від коронавірусу 8 014 людей. Таким чином кількість людей, які одужали, в Італії зросла до 93 245 осіб.

Водночас за останню добу в країні померли від коронавірусу 369 людей.

У той же час кількість нових підтверджених випадків зараження COVID-19 в Італії знову зросла, досягнувши 1 444 випадків.

На даний момент в Італії зафіксовано в загальній кількості 214 457 підтверджених випадків зараження коронавірусом. При цьому 29 684 людини в країні померли від COVID-19.