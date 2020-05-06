Про це повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров’я Італії.
Уточнюється, що за останню добу в країні вилікувалися від коронавірусу 8 014 людей. Таким чином кількість людей, які одужали, в Італії зросла до 93 245 осіб.
Водночас за останню добу в країні померли від коронавірусу 369 людей.
У той же час кількість нових підтверджених випадків зараження COVID-19 в Італії знову зросла, досягнувши 1 444 випадків.
На даний момент в Італії зафіксовано в загальній кількості 214 457 підтверджених випадків зараження коронавірусом. При цьому 29 684 людини в країні померли від COVID-19.
- Нагадаємо, на початку березня в Італії на карантин закрили північні регіони, а це більше 16 млн жителів країни.
- Пізніше Влада Італії закрила на карантин всю країну.
- В Італії хворих COVID-19 почали лікувати плазмою крові тих пацієнтів, що вижили.