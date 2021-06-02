В Італії умовно-достроково вийшов на свободу голова сицилійської мафії "Коза ностра" Джованні Бруска — він провів у в'язниці 25 років за причетність до вбивства понад 100 осіб.

Про це повідомляє британський телеканал BBC.

Бруска був заарештований в 1996 році й засуджений до довічного ув’язнення. В ході суду він зізнався в численних злочинах – зокрема, у вбивстві судді Джованні Фальконе, його дружини й трьох охоронців, а також в розчиненні в кислоті 11-річного сина іншого мафіозі.

Мафіозі розповідав слідчим про свою діяльність в надії скоротити тюремний термін, але цього не сталося. Проте Бруска не залишився у в’язниці на все життя: його відпустили достроково з випробувальним терміном на чотири роки.

Зараз Джованні Бруска 64 роки. Його звільнення обурило багатьох італійських політиків, а також родичів його жертв.

Бруска також відомий під прізвиськами Свиня і Головоріз. Він народився в сім’ї мафіозі і з юних років скоював злочини. Коли йому було 28 років, його батько опинився у в’язниці, і Бруска став капореджіме (главою) комуни Сан-Джузеппе-Ято.

У 1992 році мафіозі особисто підірвав ділянку дороги, по якій їхав головний на той момент італійський борець з мафією Джованні Фальконе з дружиною і охоронцями, а потім вбив його друга Паоло Борселліно.

У 1993 році він запідозрив одного з членів “Коза ностри” Сантіно Ді Маттео в тому, що той дав свідчення проти мафії. За це він викрав його 11-річного сина Джузеппе. Дитину катували, а потім убили й тіло розчинили в кислоті.

Правоохоронці вважають, що всього на рахунку Бруски може бути близько 200 вбивств. Крім цього він був організатором багатьох терактів, нападів на поліціянтів і слідчих, а також атак на церкви й художні галереї.