У п'ятницю в Італії були введені рекордні 600 000 доз вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє Agence France-Presse (AFP) з посиланням на місцеву владу.

Така кількість зроблених щеплень вивела країну на друге місце в Європі за кількістю повністю вакцинованих людей.

“Вчора було зроблено рекордну кількість ін’єкцій за 24 години, яка перевищила позначку в 600 000, в той час як кількість введених доз перевищила позначку в 37 мільйонів. Італія займає друге місце в Європі за кількістю повністю вакцинованих людей, відразу після Німеччини і випереджає Францію та Іспанію “, – йдеться в повідомленні державного органу, відповідального за вакцинацію.

Рекордна кількість введених вакцин частково пов’язана зі збільшенням центрів вакцинації: зараз їх 2666 проти 1500 на початку березня. У найближчі тижні відкриється близько 800 нових центрів.

Згідно з офіційними даними, 12,7 млн осіб – або майже 24% населення у віці старше 12 років – вакциновані.

Нагадаємо, що в Італії пандемія забрала життя 126 415 осіб. В останні тижні випадки захворювання і смерті неухильно знижуються. Уряд поступово послаблює карантинні обмеження, послаблює нічну комендантську годину і відкриває ресторани і бари.