В Італії за останню добу зареєстровано черговий стрибок смертності в результаті зараження коронавірусом: від COVID-19 померли 793 людини.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Це найбільша кількість смертей за добу в країні з моменту спалаху вірусу. Загальна кількість летальних випадків в Італії склала 4825.

Згідно з даними Агентства цивільного захисту Італії, кількість зареєстрованих випадків зараження COVID-19 зросла до 53 тисяч 578 (з 47 тисяч 212).

Італія ще в четвер обігнала Китай за кількістю жертв коронавірусу.

У зв’язку з подальшим поширенням вірусу в північному італійському регіоні Ломбардія, який найбільше постраждав від спалаху, там введені більш жорсткі заходи для боротьби з COVID-19.

Згідно з новими правилами, оголошеними ввечері в суботу, 21 березня, вводиться заборона на спорт і фізичну активність на вулиці.

Бізнес повинен припинити всі операції, за винятком тих, які важливі для забезпечення населення. Припиняється будівництво (за винятком лікарень). Крім того, заборонена робота ринків на відкритому повітрі.

Варто зазначити, що ще в понеділок, 16 березня, губернатор Ломбардії Аттіліо Фонтана заявляв, що в регіоні спостерігаються перші ознаки можливого уповільнення поширення вірусу.

“Збільшення (випадків зараження, – ред.) не є настільки різким, як це було два, три дні тому. Будемо сподіватися, що це початок зміни тенденції”, – відзначав він.

Тоді повідомлялося про 1218 жертв коронавірусу в Ломбардії. Станом на суботу, 21 березня, кількість померлих в регіоні зросла до 3095. Загальна кількість випадків зараження там перевищує 25 тисяч.