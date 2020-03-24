Про це повідомляє телеканал CNN.
За даними Університету Джона Хопкінса, в світі зареєстровано понад 381 тис. випадків зараження новим коронавірусом і понад 16 500 смертей.
В Італії за останні 24 години померла 601 людина, внаслідок чого загальне число загиблих становить 6 077 оcіб.
Загальна кількість інфікованих – 63 927 людей.
Станом на 22 березня в Італії було зафіксовано 651 летальний результат від коронавірусу – це значно менше, ніж днем раніше, коли кількість жертв склала понад 800 осіб.
Варто зазначити, що в Китаї фіксують мінімальні випадки зараження коронавірусом. Так, за даними Національної комісії охорони здоров’я Китаю, на материковій частині за останні шість днів підтверджено перший випадок захворювання в провінції Хубей, епіцентрі спалаху.
Всього за понеділок в Китаї зареєстровано 78 нових випадків зараження.
- Раніше прем’єр-міністр Джузеппе Конте оголосив про закриття підприємств, які не виробляють продукцію першої необхідності. На всій території країни будуть працювати тільки продуктові магазини і аптеки. Жорсткий карантин і заборона на пересування без вагомої причини діють в Італії з 10 березня. Закрито навчальні заклади, ресторани, бари, спортивні клуби та басейни. Заходи з контролю за дотриманням карантину посилюються. На 75% скорочено робота громадського транспорту, обмежено залізничне сполучення.
- В Італії 99% померлих від коронавірусу страждали на інші серйозні захворювання.