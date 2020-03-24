В Італії за минулу добу, 23 березня, від коронавірусу померла 601 людина.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За даними Університету Джона Хопкінса, в світі зареєстровано понад 381 тис. випадків зараження новим коронавірусом і понад 16 500 смертей.

В Італії за останні 24 години померла 601 людина, внаслідок чого загальне число загиблих становить 6 077 оcіб.

Загальна кількість інфікованих – 63 927 людей.

Станом на 22 березня в Італії було зафіксовано 651 летальний результат від коронавірусу – це значно менше, ніж днем раніше, коли кількість жертв склала понад 800 осіб.

Варто зазначити, що в Китаї фіксують мінімальні випадки зараження коронавірусом. Так, за даними Національної комісії охорони здоров’я Китаю, на материковій частині за останні шість днів підтверджено перший випадок захворювання в провінції Хубей, епіцентрі спалаху.

Всього за понеділок в Китаї зареєстровано 78 нових випадків зараження.