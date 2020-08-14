Про це пише італійське видання Corriere Della Sera.
Всього в країні зафіксовано близько 252,8 тис. випадків зараження коронавірусів. Понад 35 тис. людей померли від ускладнень захворювання.
Найбільше випадків захворювання зафіксовано в наступних регіонах:
- Ломбардія 97 225,
- Емілія-Романья 30 314;
- Венето 21 012;
- П’ємонт 31 997;
- Марке 7 019;
- Лігурія 10 413;
- Перегони 5 214;
- Тоскана 10 761;
- Сицилія 3681;
- Лаціо 9 001.
По состоянию на 14 августа в мире зафиксировано 20 млн 730 тыс. 456 случаев заражения, из них 751 154 случая смерти.
- 13 серпня в Україні було підтверджено 1732 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це новий антирекорд з кількості нових хворих за добу.