Про це пише італійське видання Corriere Della Sera.

Всього в країні зафіксовано близько 252,8 тис. випадків зараження коронавірусів. Понад 35 тис. людей померли від ускладнень захворювання.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано в наступних регіонах:

  • Ломбардія 97 225,
  • Емілія-Романья 30 314;
  • Венето 21 012;
  • П’ємонт 31 997;
  • Марке 7 019;
  • Лігурія 10 413;
  • Перегони 5 214;
  • Тоскана 10 761;
  • Сицилія 3681;
  • Лаціо 9 001.

По состоянию на 14 августа в мире зафиксировано 20 млн 730 тыс. 456 случаев заражения, из них 751 154 случая смерти.