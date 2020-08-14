В Італії за добу зафіксували стрибок зараження коронавірусів - 574 нових випадків COVID-19.

Про це пише італійське видання Corriere Della Sera.

Всього в країні зафіксовано близько 252,8 тис. випадків зараження коронавірусів. Понад 35 тис. людей померли від ускладнень захворювання.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано в наступних регіонах:

Ломбардія 97 225,

Емілія-Романья 30 314;

Венето 21 012;

П’ємонт 31 997;

Марке 7 019;

Лігурія 10 413;

Перегони 5 214;

Тоскана 10 761;

Сицилія 3681;

Лаціо 9 001.

По состоянию на 14 августа в мире зафиксировано 20 млн 730 тыс. 456 случаев заражения, из них 751 154 случая смерти.