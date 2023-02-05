Тисячі комп’ютерних серверів по всьому світу стали мішенню хакерської атаки програм-вимагачів, заявили у Національному агентстві з кібербезпеки Італії (ACN), попередивши організації вжити відповідних заходів для захисту своїх систем.

Про це повідомляє Reuters.

Хакерська атака була спрямована на використання вразливості програмного забезпечення, зазначив генеральний директор ACN Роберто Бальдоні, додавши, що вона мала величезний масштаб.

Сервери були зламані в інших європейських країнах, таких як Франція та Фінляндія, а також Сполучені Штати та Канада.

Ймовірно, постраждали десятки італійських організацій, і ще багато інших отримали попередження про необхідність вжити відповідних заходів, щоб уникнути блокування доступу до своїх систем.

Представники служби кібербезпеки США заявили, що вони оцінюють наслідки повідомлених інцидентів.

CISA співпрацює з нашими партнерами з державного та приватного секторів з метою оцінки наслідків зареєстрованих інцидентів і надання потрібної допомоги, — заявили в Агентстві з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США.

Зауважимо, у грудні минулого року близько 150 експертів НАТО з кібербезпеки зібралися у бежевій будівлі в центрі засніженої столиці Естонії, щоб підготуватися до кібервійни.