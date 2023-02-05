Про це повідомляє Reuters.

Хакерська атака була спрямована на використання вразливості програмного забезпечення, зазначив генеральний директор ACN Роберто Бальдоні, додавши, що вона мала величезний масштаб.

Сервери були зламані в інших європейських країнах, таких як Франція та Фінляндія, а також Сполучені Штати та Канада.

Ймовірно, постраждали десятки італійських організацій, і ще багато інших отримали попередження про необхідність вжити відповідних заходів, щоб уникнути блокування доступу до своїх систем.

Представники служби кібербезпеки США заявили, що вони оцінюють наслідки повідомлених інцидентів.

CISA співпрацює з нашими партнерами з державного та приватного секторів з метою оцінки наслідків зареєстрованих інцидентів і надання потрібної допомоги, — заявили в Агентстві з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США.

Зауважимо, у грудні минулого року близько 150 експертів НАТО з кібербезпеки зібралися у бежевій будівлі в центрі засніженої столиці Естонії, щоб підготуватися до кібервійни.