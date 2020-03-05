Про це повідомляє Reuters.
Міністр освіти Люсія Аззоліні заявила, що школи і університети по всій країні будуть закриті з четверга, 5 березня, і до 15 березня.
Батькам, яким потрібно йти на роботу, і їм немає з ким залишити дітей, планують дозволити взяти відпустку.
Рівень смертності від коронавірусу на території Італії становить 3,5%.
Крім цього, в країні наказали “призупинити масові події будь-якого характеру … які тягнуть за собою масову концентрацію людей і не дозволяють дотримуватися безпечної відстані не менше одного метра”.
Також планується закрити кінотеатри та театри, італійцям не радять тиснути один одному руки і обійматися, уникати прямого фізичного контакту з іншими людьми.
- В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
- Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав українців не скуповувати хірургічні маски, оскільки їх використання не захистить від коронавірусу.
- 3 березня кількість померлих внаслідок зараження китайським коронавірусом COVID-2019 зросла до 3117 осіб. В цілому кількість заражених складає 90 912.