Уряд Італії оголосив про надзвичайні заходи для боротьби з поширенням коронавірусу. У зв'язку з цим прийнято рішення закрити всі університети та школи.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр освіти Люсія Аззоліні заявила, що школи і університети по всій країні будуть закриті з четверга, 5 березня, і до 15 березня.

Батькам, яким потрібно йти на роботу, і їм немає з ким залишити дітей, планують дозволити взяти відпустку.

Рівень смертності від коронавірусу на території Італії становить 3,5%.

Крім цього, в країні наказали “призупинити масові події будь-якого характеру … які тягнуть за собою масову концентрацію людей і не дозволяють дотримуватися безпечної відстані не менше одного метра”.

Також планується закрити кінотеатри та театри, італійцям не радять тиснути один одному руки і обійматися, уникати прямого фізичного контакту з іншими людьми.