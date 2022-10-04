Про це повідомляє Reuters посиланням на два джерела.
Зазначається, що італійські правоохоронці вилучили в Едуарда Худайнатова – колишнього керівника російського енергетичного гіганта “Роснефть” – особняк із парком на мисі Портофіно на березі Лігурійського моря, а також нерухомість і автомобіль у Римі.
Одне з джерел повідомило, що Худайнатов був внесений до чорного списку санкцій ЄС після вторгнення повномасштабного вторгнення Росії в Україну, додавши, що його активи оцінюються приблизно в 57 мільйонів євро.
У травні італійська поліція вже конфіскувала розкішну яхту вартістю близько 700 мільйонів доларів, яка, як вважають, належала Худайнатову і яку ЗМІ пов’язували з президентом Росії Володимиром Путіним.
Також під час окремої операції поліція Італії заморозила комплексне майно в Сірміоне – місті на озері Гарда на північному сході Італії – вартістю понад 15 мільйонів євро. Одне з джерел повідомило, що воно належить Григорію Березкіну, голові російської групи прямих інвестицій “Есн”.
Загалом у березні та квітні 2022 року Італія конфіскувала вілли та яхти на суму понад 900 мільйонів євро у багатих росіян, які регулярно приїжджали до країни на відпочинок і купили нерухомість у багатьох престижних місцях.
Згідно з оновленим офіційним списком, загальна вартість конфіскованих активів в Італії у російських олігархів становить понад 1,7 мільярда євро.
- Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти понад 3600 фізичних та юридичних осіб, серед яких діти й родичі Володимира Путіна та його близького оточення.
- У Бельгії заморозили активи на понад 50 мільярдів євро, які належать особам або компаніям з РФ. Таке пов’язано з санкційним тиском.