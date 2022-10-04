Про це повідомляє Reuters посиланням на два джерела.

Зазначається, що італійські правоохоронці вилучили в Едуарда Худайнатова – колишнього керівника російського енергетичного гіганта “Роснефть” – особняк із парком на мисі Портофіно на березі Лігурійського моря, а також нерухомість і автомобіль у Римі.

Одне з джерел повідомило, що Худайнатов був внесений до чорного списку санкцій ЄС після вторгнення повномасштабного вторгнення Росії в Україну, додавши, що його активи оцінюються приблизно в 57 мільйонів євро.

У травні італійська поліція вже конфіскувала розкішну яхту вартістю близько 700 мільйонів доларів, яка, як вважають, належала Худайнатову і яку ЗМІ пов’язували з президентом Росії Володимиром Путіним.

Також під час окремої операції поліція Італії заморозила комплексне майно  в Сірміоне – місті на озері Гарда на північному сході Італії – вартістю понад 15 мільйонів євро. Одне з джерел повідомило, що воно належить Григорію Березкіну, голові російської групи прямих інвестицій “Есн”.

Загалом у березні та квітні 2022 року Італія конфіскувала вілли та яхти на суму понад 900 мільйонів євро у багатих росіян, які регулярно приїжджали до країни на відпочинок і купили нерухомість у багатьох престижних місцях.

Згідно з оновленим офіційним списком, загальна вартість конфіскованих активів в Італії у російських олігархів становить понад 1,7 мільярда євро.