3 жовтня Італія заморозила низку об'єктів нерухомості двох російських олігархів. За даними джерел, мовиться про майно Едуарда Худайнатова та Григорія Березкіна.

Про це повідомляє Reuters посиланням на два джерела.

Зазначається, що італійські правоохоронці вилучили в Едуарда Худайнатова – колишнього керівника російського енергетичного гіганта “Роснефть” – особняк із парком на мисі Портофіно на березі Лігурійського моря, а також нерухомість і автомобіль у Римі.

Одне з джерел повідомило, що Худайнатов був внесений до чорного списку санкцій ЄС після вторгнення повномасштабного вторгнення Росії в Україну, додавши, що його активи оцінюються приблизно в 57 мільйонів євро.

У травні італійська поліція вже конфіскувала розкішну яхту вартістю близько 700 мільйонів доларів, яка, як вважають, належала Худайнатову і яку ЗМІ пов’язували з президентом Росії Володимиром Путіним.

Також під час окремої операції поліція Італії заморозила комплексне майно в Сірміоне – місті на озері Гарда на північному сході Італії – вартістю понад 15 мільйонів євро. Одне з джерел повідомило, що воно належить Григорію Березкіну, голові російської групи прямих інвестицій “Есн”.

Загалом у березні та квітні 2022 року Італія конфіскувала вілли та яхти на суму понад 900 мільйонів євро у багатих росіян, які регулярно приїжджали до країни на відпочинок і купили нерухомість у багатьох престижних місцях.

Згідно з оновленим офіційним списком, загальна вартість конфіскованих активів в Італії у російських олігархів становить понад 1,7 мільярда євро.