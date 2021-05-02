Про це повідомило італійське агентство ANSA.
Затриманих – 52-річного Паоло Плуда і 51-річного Ніколу Занарделлі – звинувачують у жбурлянні коктейлів Молотова 3 квітня в центр вакцинації в місті Брешія на півночі Італії. Внаслідок цих дій було пошкоджено один із павільйонів центру ковід-щеплень.
Вакцини, що зберігались у холодильній камері центру, вдалося врятувати, оскільки вогонь не поширився настільки, щоб загрожувати електрозабезпеченню установки.
Фото: ANSA
Незадовго до нападу Плуда написав у Facebook: “Якщо ми хочемо знищити ворога, ми повинні використовувати ту саму зброю “страху”, а їхній страх — це наша єдність. Інших рішень немає”.
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- 18 березня Італія вперше відзначила національний День пам’яті жертв пандемії. Країна обрала саме 18 березня, оскільки торік цього дня армію вперше залучили для вивезення трун з переповненого крематорію Бергамо. Того ж дня померло найбільше людей за перші місяці пандемії — 475.