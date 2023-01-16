Поліція Італії заявила про арешт боса сицилійської мафії Маттео Мессіни Денаро. Прокуратура зазначила, що він є главою "Коза Ностра".

Про це повідомило Reuters.

Маттео Мессіна Денаро переховувався від правоохоронців 30 років. Його викрито в одній із приватних клінік Палермо, куди він прийшов на лікування.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні привітала арешт. Вона назвала його “великою перемогою держави, яка демонструє, що ніколи не здається перед мафією”.

Маттео Мессіна Денаро було засуджено до довічного ув’язнення за участь у вбивствах антимафіозних прокурорів Джованні Фальконе і Паоло Борселліно ще в 1992 році. Також йому загрожує довічне ув’язнення за участь у терактах у Флоренції, Римі та Мілані. Внаслідок цих подій загинули 10 осіб.

Главу мафії звинувачують в одноосібній або спільній відповідальності за численні інші вбивства та злочини в 1990-х роках. Торік поліція заявляла, що Денаро міг віддавати накази своїм підлеглим, попри те, що переховувався протягом кількох десятків років.