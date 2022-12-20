Про це повідомляє пресслужба НБУ.
У межах програми українці, які через війну вимушено залишили територію Україну та знайшли прихисток в Італії, мали можливість обміняти готівкову гривню на євро у визначених італійських банках для задоволення життєвих потреб.
Так, програма обміну завершується через зниження кількості та сум таких обмінних операцій. Загалом станом на 16 грудня 2022 року за період дії угоди українці обміняли на євро в Італії понад 10 млн грн.
У регуляторі нагадали, що програми обміну вже завершилися в Польщі (9 вересня 2022 року), Німеччині (30 жовтня 2022 року), Швеції (13 листопада 2022 року), Швейцарії (25 листопада 2022 року), Литві (5 грудня 2022 року), на Мальті (7 грудня 2022 року), а також у Нідерландах, Бельгії та Латвії (9 грудня 2022 року).
- Банки ефективно застосовують заздалегідь розроблені плани безперервної діяльності і регулярно оновлюють їх, ураховуючи результати моделювання різних сценаріїв реалізації операційного ризику. Національний банк перебуває в постійному діалозі з банками, здійснює оцінку поточної ситуації на предмет наявних і потенційних ризиків, щоб своєчасно реагувати необхідними інструментами.
- З 2023 року Німеччина має намір імпортувати нафту з Казахстану. Берлін заперечив, що буде купувати російську нафту наступного року.
- У Латвії випустили в обіг срібну колекційну монету, присвячену Україні. На її зворотній частині номіналом у п’ять євро написано “воля”.