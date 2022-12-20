21 грудня в Італії завершується програма обміну готівкової гривні на євро. Програму започаткували на основі угоди, укладеної між Національним банком України та Банком Італії.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У межах програми українці, які через війну вимушено залишили територію Україну та знайшли прихисток в Італії, мали можливість обміняти готівкову гривню на євро у визначених італійських банках для задоволення життєвих потреб.

Так, програма обміну завершується через зниження кількості та сум таких обмінних операцій. Загалом станом на 16 грудня 2022 року за період дії угоди українці обміняли на євро в Італії понад 10 млн грн.

У регуляторі нагадали, що програми обміну вже завершилися в Польщі (9 вересня 2022 року), Німеччині (30 жовтня 2022 року), Швеції (13 листопада 2022 року), Швейцарії (25 листопада 2022 року), Литві (5 грудня 2022 року), на Мальті (7 грудня 2022 року), а також у Нідерландах, Бельгії та Латвії (9 грудня 2022 року).