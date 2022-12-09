Заарештована на Сардинії яхта російського олігарха зникла з порту. Востаннє 22-метрове судно, яке належить мільярдеру Дмитру Мазепіну, бачили на італійському острові влітку.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що влітку з італійського острова Сардинія невідомим чином зникла розкішна яхта, конфіскована через санкції ЄС.

22-метрова “Альдабра” належить Дмитру Мазепіну, мільярдеру, власнику компанії з виробництва мінеральних добрив і батькові колишнього пілота Формули-1 Микити Мазепіна. Судно, вартість якого коливається від 700 000 до 1 мільйона євро, було пришвартоване в порту Ольвія. Його арештували у березні, коли Мазепіна було внесено до санкційного списку Євросоюзу внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Яхта перебувала у порту Ольвія до червня, а зникла за кілька годин до того, як було офіційно підтверджено, що вона належить Мазепіну.

“Мазепін знав, що він – у списку, але зумів максимально використати період, протягом якого ми працювали над тим, щоб встановити, що яхта належить саме йому, оскільки ми повинні були дослідити ланцюжок власності. Ми були в процесі підтвердження (права власності – ред.), коли його забрали”, – сказало джерело у відділі фінансової поліції Сардинії.

За даними правоохоронців, Мазепін найняв іноземну компанію, яка, своєю чергою, найняла сардинського капітана для переміщення яхти з Італії.

Розслідування під керівництвом Карло Лаццарі, командира групи фінансової поліції Ольвії, виявило, що яхта зупинилася в невеликому порту Бісерта в Тунісі, але її поточне місцезнаходження – невідоме.

Поліція повідомила, що Мазепіну, компанії, яка бере участь в організації плавання, і капітану, який стверджував, що не знав, що судно належить олігарху, загрожують штрафи в розмірі до 500 000 євро за незаконне вивезення судна з Італії.

Це перший випадок в Італії, коли росіянину із замороженими активами в країні вдалося уникнути санкцій ЄС.

“Ця яхта раніше навіть не залишала Сардинію”, – сказало джерело в поліції.

Вілла на Сардинії, що належить Мазепіну, також є серед російських активів, заморожених на острові – улюбленому місці олігархів з РФ до війни в Україні.

Мазепін купив віллу під назвою Rocky Ram у Карло де Бенедетті, італійського бізнесмена та колишнього власника газети La Repubblica.

Розкішний броньований автомобіль вартістю 600 000 євро, що належить Алішеру Усманову, колишньому акціонеру футбольного клубу “Арсенал”, також є серед активів, арештованих на Сардинії.