Хибну інформацію про Україну знайшли в італійському підручнику з географії для учнів середньої школи.

Про це повідомило на своїй Facebook сторінці Посольство України в Італії.

Прикрі непоодинокі випадки розповсюдження в італійських підручниках спотвореної інформації про Україну, її історію та актуальну соціально-політичну ситуацію не залишаються жодним чином поза увагою Посольства України в Італії. Ми завжди блискавично реагуємо на подібні маніпуляції в інформаційному просторі та щиро дякуємо небайдужим громадянам, які привертають нашу увагу до зазначених випадків.