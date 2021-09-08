Про це повідомило на своїй Facebook сторінці Посольство України в Італії.
Прикрі непоодинокі випадки розповсюдження в італійських підручниках спотвореної інформації про Україну, її історію та актуальну соціально-політичну ситуацію не залишаються жодним чином поза увагою Посольства України в Італії. Ми завжди блискавично реагуємо на подібні маніпуляції в інформаційному просторі та щиро дякуємо небайдужим громадянам, які привертають нашу увагу до зазначених випадків.
Посольство уже направило офіційне звернення Міністерству освіти Італії, Асоціації італійських видавців та безпосередньо видавництву вищезгаданого підручника із закликом виправити зазначену статтю, своєю чергою, пропонуючи відкритість до співпраці та надання правдивої інформації щодо подій в Україні.
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