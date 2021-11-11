В італійському журналі L’Espresso опублікували статтю в якій заявили, що Україна готує нацистів. Крім цього російську війну проти України назвали "громадською війною на Донбасі".

На це звернув увагу голова “Християнського товариства українців в Італії” Олесь Городецький.

Матеріал під назвою “Нацисти серед нас” вийшов у свіжому номері італійського журналу L’Espresso. Зауважимо, що L’Espresso є одним з провідних щотижневиків Італії, має тираж понад 250 тисяч друкованих копій та доволі відвідувану електронну версію за підпискою.

“Звісно, принцип свободи слова повинен забезпечувати висловлювання різних точок зору. Але ж коли під виглядом “точки зору” публікується відверта брехня? Ця публікація немає нічого спільного з фактами, реальністю чи журналістським матеріалом. Це – свідома інформаційна атака проти України. Потрібно реагувати”, – написав Олесь Городецький.

Стаття присвячена нещодавнім подіям в Італії. Йдеться про обшуки та арешти, котрі провели італійські правоохоронці щодо членів італійської організації “L’ Ordine di Hagal”. За даними італійської прокуратури, ця організація займала чітку нацистську, антисемітську та ксенофобську позицію. Зокрема при обшуках було знайдено символіку третього рейху та інше подібне ідеологічне сміття.

Однак в нацизмі звинувачують Україну. З першого абзацу читач дізнається, що в Італії є нацисти, які прагнуть воювати, які проходять вишкіл в Україні.

“Це прихильники білої раси, активні в різних регіонах нашої країни, зв’язані один з одним через мережу, зокрема через канали в Telegram і на платформі ВКонтакте (ВК), безперечно найпопулярнішій соціальній мережі в російському світі. Є персонажі, які навчаються в бойових таборах в Україні, здатні використовувати зброю війни, виготовляти бомби, вивчати стратегії боротьби та агресії, підкріплені своїми антисемітськими та пронацистськими переконаннями, захоплюються Адольфом Гітлером”, – йдеться у статті.

Зауважимо, що соціальна мережа ВКонтакте заборонена в Україні від 28 квітня 2017 року.

Отже, Україну, зокрема формування Національної гвардії України “Азов”, звинувачують в підготовці нацистів. Крім цього автор матеріалу Ліріо Аббате називає збройну агресію Росію проти України “громадською війною”:

“Деякі з них пішли шляхом, який привів їх до зв’язків та союзів із найбільш фундаменталістськими українськими націоналістичними групами явного неонацистського натхнення, більш відомими міжнародній громадській думці з 2014 року, після громадянської війни, що спалахнула на Донбасі. Серед них найвідомішим є батальйон “Азов” — воєнізована формація, яка народилася за часів Майдану, а потім увійшла до складу Національної гвардії України, відома тим, що складається з добровольців з усього континенту та крайніх правих бойовиків. Батальйон зібрав членів “Правого сектору” та неонацистського формування “Патріот Україна”, ідейно натхненних створенням “нового порядку”, заснованого на перевазі білої раси, з метою здійснення “антидемократичної національної революції”.

Крім того, автор згадав, що через задекларовані позиції “Азову” у США 40 конгресменів вимагали у Держдепу визнати його іноземною терористичною організацією.

У 2019 році конгресмен від штату Нью-Йорк Макс Роуз справді опублікував лист, який підписали 39 конгресменів – колег по Демократичній партії, в якому вони вимагали внести полк Національної гвардії України “Азов” до списку іноземних терористичних організацій. Вони стверджували, що існує зв’язок між “Азовом” і терористом, який влаштував стрілянину в місті Крайстчерч у Новій Зеландії у березні 2019 року.

У своєму зверненні підписанти значили, що батальйон є відомою “ультранаціоналістичною міліцейською організацією в Україні”, а ініціатор звернення написав, що “насильницькі групи білих націоналістів відповідають усім критеріям Держдепу для внесення у список іноземних терористичних організацій”.

У відповідь “Азов” оприлюднив офіційну заяву в якій вказано, що “причину ж, яка нібито стала поштовхом до появи подібних звернень у США” вважають “цілковитою нісенітницею, адже жодних доказів причетності підрозділу “Азов” до терористичних актів у Новій Зеландії ніколи не існували у природі, і є банальною брехнею та наклепом”. Зрештою, Держдеп так і не вніс “Азов” до списку терористичних організацій.

Водночас у матеріалі Ліріо Аббате немає підтверджених контактів підозрюваних італійців із цим батальйоном. Натомість автор пише, що “однією з точок дотику українців та італійських націонал-соціалістів є Джанп’єро Теста”:

“З розслідувань ми дізнаємося, що Теста та Амендола “є фахівцями в галузі зброї”, і обидва пройшли “спеціальні курси з використання довгої та короткої зброї”, а також “отримали диплом у Польщі в Європейській академії безпеки, де їх готують для передового курсу Крав-Маги, бойової системи, метою якої є знешкодження та знищення ворога“.

Ба більше – на фото, що ілюструють матеріал, зображені чоловіки з символікою “Новоросії” та у формах бойовиків “ДНР”.

Розповсюдження неправдивої інформації в Італії

Випадки, коли серед італійців поширюють неправдиву та спотворену інформацію щодо України – непоодинокі.

Наприклад, 8 листопада італійський сайт прогнозу погоди зобразив “карту України” без території Криму. Крим зображений як частина України тільки на загальній карті Європи.

У вересні 2021 року в італійському підручнику з географії знайшли спотворену інформацію про Україну, зокрема країну називали частиною “російського регіону”. Посольство України в Італії звернулося до Міністерства освіти країни із закликом виправити інформацію.

А в січні 2021 в італійському шкільному підручнику з географії для учнів середньої школи помітили цілий розділ присвячений Україні з неправдивою та неповною інформацією.

Зокрема там зазначили, що в Україні є дві офіційні мови – українська та російська і що у Криму відбувся референдум про приєднання до Росії, а в примітках була інформація про те, що ЄС не визнав анексію. Крім цього, було вказано, що Донецьк та Луганськ, через етнічні суперечки українців та російської меншості, стали автономними, без уточнень щодо російської агресії.

Посольство України в Італії офіційне звернулося до видавництва, міністерство освіти Італії та автора підручника. Пізніше у відомстві повідомили, що видавництво в Італії, яке й надрукувало підручник з географії, вибачилося через помилкову інформацію.

Що ж до матеріалу у журналі L’Espresso, то #Букви звернулись за коментарем до посла України в Італії Ярослава Мельника. На момент виходу публікації відповідь ще не отримали.