У зв'язку з пандемією коронавірусу, в деяких регіонах Італії відвідувачів кафе розсаджували на метровій відстані один від одного. Але з п'ятниці всі громадські заклади закриті.

Про це розповіла #Буквам етнічна українка Мар’яна Сороневич, йдеться в матеріалі “Інтроверти мимоволі. Як проходить карантин в Італії, Ізраїлі та Південній Кореї: розповідають місцеві”.

Днями в місцевих кафе поліцейські крейдою на підлозі намітили лінії – в метрі одна від одної. Мовляв, ось на якій мінімальній відстані один від одного повинні знаходитися ваші відвідувачі.

Але в п’ятницю заклади закрили.

“Закривають всі бари, ресторани, перукарні … все що не потрібно для виживання країни на даний момент” – розповіла українка Анна Комісарова.

“Це раніше говорили: мийте руки, користуйтеся дезінфікуючими засобами. Тепер правило одне: не виходьте з дому. Крапка. Соціальна ізоляція – єдиний спосіб обмежити поширення вірусу на сьогодні”, – розповіла українка.

До того ж, в італійському суспільстві “старими” називають людей, яким більше 80 років. До цього – вони займають активну позицію.

“Старими тут вважають тих, кому більше 80 років. До того це здорові, активні люди. Вони ходять в спеціальні спортзали для людей свого віку. Тут багато центрів дозвілля для літніх, в сім’ях вони постійно контактують з родичами: щотижня всі сходяться на традиційні сімейні обіди. Все це стало факторами поширення захворювання”, – пояснила вона.