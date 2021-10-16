Виконавча рада ЮНЕСКО засудила знищення культурної спадщини окупованого Криму та ухвалила рішення про “Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)”.

Про це повідомило посольство України у Франції.

Виконавча рада ЮНЕСКО повідомила, що питання Криму залишається на порядку денному.

Так, ЮНЕСКО засудила знищення культурної спадщини окупованого Криму та ухвалила рішення про “Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)”.

Зазначається, що це дає впевненість у тому, що порушення прав людини, руйнування культурної та природної спадщини в окупованому Криму не залишаться поза увагою міжнародної спільноти.

“Ця подія стала перемогою України й наших партнерів, які підтримують територіальну цілісність і суверенітет нашої держави, поважають цінності цієї Організації та принципи міжнародного права”, – йдеться у повідомленні.

Рішення ухвалили на основі доповіді гендиректора ЮНЕСКО, підготовленої спільно з українською стороною інституційними партнерами ЮНЕСКО.

У доповіді увага зосереджена на порушеннях прав людини, руйнуванні культурної та природної спадщини, переслідуваннях, перешкоджанні в доступі до освіти рідною мовою тощо.

Рішення ради також передбачає, що гендиректор ЮНЕСКО представить наступну доповідь про ситуацію в окупованому Криму за результатами моніторингу на 215-й сесії Виконавчої ради.