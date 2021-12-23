Про це повідомив ЮНІСЕФ у Facebook.

У Фонді наголосили, що, аби діти відпочили під час зимових канікул та та гарно відсвяткувати Новий рік та Різдво, необхідно дотримуватися простих правил.

Правила включають чотири пуккти:

  • Якщо у дитини є симптоми грипу та ГРВІ, залишіть її вдома.
  • Пояснюйте малечі про коронавірус, чому варто зберігати дистанцію, носити маски та мити руки.
  • Навчайте новим правилам етикету – якщо чхати, то у лікоть чи хустку, якщо вітатися – то кивком.
  • Цікавтесь психологічним станом дитини, заохочуйте ділитись її своїми почуттями та підтримуйте.

 