Про це повідомив ЮНІСЕФ у Facebook.
У Фонді наголосили, що, аби діти відпочили під час зимових канікул та та гарно відсвяткувати Новий рік та Різдво, необхідно дотримуватися простих правил.
Правила включають чотири пуккти:
- Якщо у дитини є симптоми грипу та ГРВІ, залишіть її вдома.
- Пояснюйте малечі про коронавірус, чому варто зберігати дистанцію, носити маски та мити руки.
- Навчайте новим правилам етикету – якщо чхати, то у лікоть чи хустку, якщо вітатися – то кивком.
- Цікавтесь психологічним станом дитини, заохочуйте ділитись її своїми почуттями та підтримуйте.
- Нагадаємо, що Україна запроваджує ревакцинальну дозу проти COVID-19 для медиків та співробітників будинків інтернатного типу.