Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) разом із Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров'я дали поради батькам, як уберегти своїх чад від зараження коронавірусом.

Про це повідомив ЮНІСЕФ у Facebook.

У Фонді наголосили, що, аби діти відпочили під час зимових канікул та та гарно відсвяткувати Новий рік та Різдво, необхідно дотримуватися простих правил.

Правила включають чотири пуккти: