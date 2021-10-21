Про це написала міжнародна організація ЮНІСЕФ Україна на сторінці у Facebook.
“Країна задихається”, – написали ЮНІСЕФ Україна. Вони також стверджують, що цієї хвилі можна було б уникнути, однак вірус продовжує забирати життя людей. І абсолютна більшість госпіталізованих не робили щеплень проти COVID-19.
“Стало ще складніше. COVID-19 став більш агресивним. По складності цей період можна порівняти з початком року. У нас 98% хворих — невакциновані люди. Люди не вакцинуються, приймають рішення самі — хочу вакцинуюсь, хочу не вакцинуюсь. Тому ми, на жаль, — країна епідемій. Я закликаю, вакцинуватися, бо це — ваше життя. І це поки єдине, що спасає від цієї хвороби”, – каже лікар-анестезіолог відділення надання медичної допомоги хворим на COVID-19 обласної клінічної лікарні Харкова Олександр Гойденко.
ЮНІСЕФ стверджують, що у реанімаційному відділенні Харківської лікарні на вентиляції легень зараз знаходяться вдвічі більше пацієнтів, ніж розраховано. І прикріпили фото, на яких зображені будні лікарів, які рятують життя, і хворих на COVID-19, які ведуть боротьбу за життя.
Медичні працівники, рятуючи життя пацієнтів у переповнених COVID-відділеннях, кожного дня стикаються з величезними навантаженнями, ризиками для власного здоров’я та втомою. ЮНІСЕФ від імені працівників лікарень попросили вакцинуватися, аби уникнути важкого перебігу захворювання, госпіталізації та смерті.
Коментатори під дописом організації розділилися на лояльних і COVID- та вакциноскептиків – останні були в переважній більшості. Деякі українці навіть висловлювали гіпотези, що вірус навмисне розпилюють надворі.
На противагу скептикам, чимало людей в коментарях розповідали про особистий досвід хвороби та перебування в реанімації, дякували лікарям і співчували їм щодо великих навантажень при низькій заробітній платі.
- Нагадаємо, сьогодні Україна побила відразу два рекорди епідемії COVID-19: перший – за кількістю хворих за добу (22415) та за кількістю смертей (546).
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Рекордна смертність та підроблені сертифікати: The New York Times присвятив Україні статтю.
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19 жовтня Україна посіла третє місце у світі за кількістю смертей від ускладнень COVID-19 – за добу померло 538 осіб.