ЮНІСЕФ (United Nations Children's Fund) опублікували фото з інфекційних відділень, де зараз проходять лікування хворі на COVID-19 із закликом робити щеплення.

Про це написала міжнародна організація ЮНІСЕФ Україна на сторінці у Facebook.

“Країна задихається”, – написали ЮНІСЕФ Україна. Вони також стверджують, що цієї хвилі можна було б уникнути, однак вірус продовжує забирати життя людей. І абсолютна більшість госпіталізованих не робили щеплень проти COVID-19. “Стало ще складніше. COVID-19 став більш агресивним. По складності цей період можна порівняти з початком року. У нас 98% хворих — невакциновані люди. Люди не вакцинуються, приймають рішення самі — хочу вакцинуюсь, хочу не вакцинуюсь. Тому ми, на жаль, — країна епідемій. Я закликаю, вакцинуватися, бо це — ваше життя. І це поки єдине, що спасає від цієї хвороби”, – каже лікар-анестезіолог відділення надання медичної допомоги хворим на COVID-19 обласної клінічної лікарні Харкова Олександр Гойденко. ЮНІСЕФ стверджують, що у реанімаційному відділенні Харківської лікарні на вентиляції легень зараз знаходяться вдвічі більше пацієнтів, ніж розраховано. І прикріпили фото, на яких зображені будні лікарів, які рятують життя, і хворих на COVID-19, які ведуть боротьбу за життя.

Медичні працівники, рятуючи життя пацієнтів у переповнених COVID-відділеннях, кожного дня стикаються з величезними навантаженнями, ризиками для власного здоров’я та втомою. ЮНІСЕФ від імені працівників лікарень попросили вакцинуватися, аби уникнути важкого перебігу захворювання, госпіталізації та смерті.

Коментатори під дописом організації розділилися на лояльних і COVID- та вакциноскептиків – останні були в переважній більшості. Деякі українці навіть висловлювали гіпотези, що вірус навмисне розпилюють надворі.

На противагу скептикам, чимало людей в коментарях розповідали про особистий досвід хвороби та перебування в реанімації, дякували лікарям і співчували їм щодо великих навантажень при низькій заробітній платі.