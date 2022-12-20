В Южноукраїнській міській раді (Миколаївська область) зірвали сесію. Під час неї невідомі влаштували криваву інсталяцію.

Про це повідомила пресслужба Південноукраїнського енергокомплексу в Facebook.

Сьогодні під час сесії мали затвердити бюджет міста на наступний рік. Утім депутати побачили на робочих столах дитячі речі, рештки внутрішніх органів тварин та рідину, схожу на кров. За тими столами мали засідати обранці від забороненої в Україні партії ОПЗЖ.

Через інцидент було оголошено перерву для прибирання. Після цього засідання не відбулося.