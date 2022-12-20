Про це повідомила пресслужба Південноукраїнського енергокомплексу в Facebook.
Сьогодні під час сесії мали затвердити бюджет міста на наступний рік. Утім депутати побачили на робочих столах дитячі речі, рештки внутрішніх органів тварин та рідину, схожу на кров. За тими столами мали засідати обранці від забороненої в Україні партії ОПЗЖ.
Через інцидент було оголошено перерву для прибирання. Після цього засідання не відбулося.
Нині інцидентом займаються правоохоронці.
Ще у червні в Україні заборонили проросійську партію “Опозиційна платформа — За життя”. У липні політсила намагалася оскаржувати рішення, але безрезультатно. Остаточно заборонили діяльність ОПЗЖ у жовтні разом з 11 іншими партіями.
- Правоохоронці викрили колишнього голову Пологівської районної ради Запорізької області, який входив до забороненої партії “Опозиційна платформа – За життя”. Зрадник передав окупантам заводи харчової та хімічної промисловості.
- Співробітники Служби безпеки України затримала одну з “керівниць” створеної окупантами “військової адміністрації” Ізюмського району, яка допомагала окупантам фальсифікувати результати проведення псевдореферендуму.