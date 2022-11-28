російсько-українська війна
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В Івано-Франківській єпархії УПЦ МП знайдено літературу, де заперечується існування українського народу й право України на державність

27 листопада СБУ прийшла з обшуками до Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Під час обшуків знайдено пропагандистські матеріали, що заперечують існування України та українських народу й мови.

Понеділок, 28 листопада 2022, 14:26
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Про це повідомила Служба безпеки України.

Обшуки проводили у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

За даними слідства, співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів. У них заперечується саме існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність. У літературі наголошується, що наша країна — нібито штучно створена держава.

Крім того, брошурки та книжки містили ксенофобський та ненависницький зміст. У них наводяться образливі вигадки про інші національності та релігії.

Фото: Служба безпеки України

Здебільшого література видана за авторством російських діячів та у російських друкарнях.

СБУ вивчає походження зразків символіки “великого войска Донского”, яку виявили в одному з підсобних приміщень. Серед них були шеврони цього незаконного збройного формування, яке у 2014 році допомогло росіянам окупувати частину Донецької та Луганської областей.

Фото: Служба безпеки України

Речові докази є підставою для відкриття кримінальних проваджень за ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Усії їх направлено на відповідні незалежні експертизи. За їхніми результатами будуть вживатися подальші процесуальні дії.

“Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України”, — йдеться у повідомленні.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Теги: Івано-Франківська область, Московський патріархат, обшуки, російсько-українська війна, СБУ, Служба безпеки України, УПЦ МП

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