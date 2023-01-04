Про це повідомив голова Калуської міської громади Андрій Найда.

“Юний мешканець Калуської громади 14-річний Артур Поліщук власноруч виготовив буржуйку для наших бійців”, – написав Андрій Найда.

За його словами, першим виробом школяра був мангал. Згодом хлопець зробив і жердину для українського прапора, який майорить посеред двору. А далі виникла ідея й з буржуйкою.

Виготовив буржуйку Артур самостійно вдома всього за два дні, за власним макетом й з підручних матеріалів та старого газового балона. Голова Калуської міської громади зазначив, що насправді, пічка дуже зручна: легка – до 10 кг, її добре транспортувати, бо невелика. Пристосована для підігріву їжі.

“Коли передавав її у ГО “Чисті серця Калуш”, то й волонтери нагодилися, які зразу ж і завантажили її в машину, яка їде на фронт”, – зауважив Андрій Найда. За його інформацією, тепер буржуйка грітиме українських захисників на Бахмутському напрямку.

Як виявилося Артур Поліщук, учень 9 класу Пійлівського ліцею захоплюється обробкою металів з 10 років. Рік назад на заколядовані кошти придбав зварювальний апарат. А впродовж усього часу підкуповує й інші потрібні для роботи інструменти. Навіть має в одному з магазинів Калуша вже й картку на знижки.

Ще Артур любить і столярувати. Домайстровує вже другий вулик. З бджолиної сім’ї, яка живе у першому, сам зібрав 15 літрів меду.