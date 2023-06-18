На Івано-Франківщині через паводки розмиті дороги у кількох районах. Вже опади послабились, але поки залишається високим рівень води у річці Чорний Черемош.

Джерело: глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в Telegram.

За її словами, в області вже ситуація контрольована. Внаслідок дощів ускладнено проїзди до сіл Пробійнівка та Грамотне. Вже розпочали роботи щодо відновлення проїзду до села Явірник та прикордонної застави Шибени.

Через стрімке підняття рівня води в гірських потічках вчора затопило дорогу до села Вороненко. У населеному пункті проживають до 400 людей. Ще було підтоплено дороги у Солотвинській громаді.

Протягом доби 18-19 червня можливе підвищення рівня води на 0,3-1 м у річках Івано-Франківської області, у басейнах Прута та Дністра, особливо на гірських притоках — на 0,5-1,5 м.

“Місцями можливе формування значного схилового стоку, в гірських районах існує загроза локальних селевих потоків”, — підкреслила Онищук.