Джерело: глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в Telegram.

За її словами, в області вже ситуація контрольована. Внаслідок дощів ускладнено проїзди до сіл Пробійнівка та Грамотне. Вже розпочали роботи щодо відновлення проїзду до села Явірник та прикордонної застави Шибени.

Фото: Світлана Онищук

Через стрімке підняття рівня води в гірських потічках вчора затопило дорогу до села Вороненко. У населеному пункті проживають до 400 людей. Ще було підтоплено дороги у Солотвинській громаді.

Фото: Світлана Онищук

Протягом доби 18-19 червня можливе підвищення рівня води на 0,3-1 м у річках Івано-Франківської області, у басейнах Прута та Дністра, особливо на гірських притоках — на 0,5-1,5 м.

“Місцями можливе формування значного схилового стоку, в гірських районах існує загроза локальних селевих потоків”, — підкреслила Онищук.

Фото: Світлана Онищук

Фото: Світлана Онищук

Фото: Світлана Онищук

Фото: Світлана Онищук