Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.
За його словами, ракета не вибухнула.
“Ранок, село у Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від Росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше міська влада Івано-Франківська спростувала дані про вибухи в самому місті. Водночас у ЗМІ заявили про звуки вибухів в області. “Суспільне” з посиланням на власних кореспондентів написало, що в Івано-Франківській області чутно звуки вибухів.
О 8:02 в Івано-Франківську оголосили повітряну тривогу.
ДОВІДКА. Від ранку у більшій частині України лунала повітряна тривога. В оперативному командуванні “Південь” попередили про ризик завдання ракетного удару.
- У Харкові під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки пролунала серія вибухів. Попередньо, є влучання.
- У Києві під час повітряної тривоги пролунала низка вибухів. Мер столиці Віталій Кличко попередив про можливі перебої з електропостачанням.
- Російські військові знову випустили по території України іранські дрони-камікадзе Shahed.