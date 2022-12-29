В Івано-Франківській області російська ракет влучила в будинок, не розірвавшись. Раніше ЗМІ повідомляли про вибухи.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

За його словами, ракета не вибухнула.

“Ранок, село у Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від Росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше міська влада Івано-Франківська спростувала дані про вибухи в самому місті. Водночас у ЗМІ заявили про звуки вибухів в області. “Суспільне” з посиланням на власних кореспондентів написало, що в Івано-Франківській області чутно звуки вибухів.

О 8:02 в Івано-Франківську оголосили повітряну тривогу.

ДОВІДКА. Від ранку у більшій частині України лунала повітряна тривога. В оперативному командуванні “Південь” попередили про ризик завдання ракетного удару.