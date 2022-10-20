В Івано-Франківській області співробітники СБУ затримали блогера, який відзняв на відео наслідки влучань ракет по об’єкту критичної інфраструктури та розмістив його у своєму телеграм-каналі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Блогер пояснив свій вчинок тим, що хотів завдяки цьому відео збільшити кількість підписників. Далі це відео поширив телеграм-канал, який має мільйонну аудиторію. А через 7 хвилин результати обстрілу вже були у російських пропагандистів.

СБУ наголошує, що соціальні мережі перевіряють не лише російські блогери-“воєнкори”, але й кадрові військові. Вороги враховують інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій.

За даними правоохоронців, затриманий блогер не є коригувальником і не мав наміру сприяти ворогу. Після спілкування зі спецслужбою він усвідомив, що відео влучань можуть бути використані російськими загарбниками для коригування точності ударів.

У відомстві вкотре наголосили на забороні знімати та оприлюднювати відео наслідків влучань ворожих ракет і дронів по військових об’єктах і цивільній критичній інфраструктурі. Адже коригування ворожого вогню є злочином і карається законом.

Спецслужба відстежує випадки поширення таких відео в інтернеті, здійснює комплекс пошуково-процесуальних дій зі встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності.

Нагадаємо, що 19 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Бурштинській тепловій електростанції в Івано-Франківській області, внаслідок чого виникла пожежа.

Варто зазначити, що нещодавно у Вінницькій області правоохоронці затримала 4 мешканців, які знімали та пересилали відео з “прильотами“.

Один із чоловіків відзняв на відео наслідки атаки дронів-камікадзе, на якому видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури, і надіслав колегам, інші троє також поділилися з друзями.

Відтак вже за пів години відео з’явилося у російських пропагандистів, а за годину відбувся повторний ракетний обстріл, який призвів до ще більших руйнувань і поранень людей.