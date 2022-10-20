Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Блогер пояснив свій вчинок тим, що хотів завдяки цьому відео збільшити кількість підписників. Далі це відео поширив телеграм-канал, який має мільйонну аудиторію. А через 7 хвилин результати обстрілу вже були у російських пропагандистів.
СБУ наголошує, що соціальні мережі перевіряють не лише російські блогери-“воєнкори”, але й кадрові військові. Вороги враховують інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій.
За даними правоохоронців, затриманий блогер не є коригувальником і не мав наміру сприяти ворогу. Після спілкування зі спецслужбою він усвідомив, що відео влучань можуть бути використані російськими загарбниками для коригування точності ударів.
У відомстві вкотре наголосили на забороні знімати та оприлюднювати відео наслідків влучань ворожих ракет і дронів по військових об’єктах і цивільній критичній інфраструктурі. Адже коригування ворожого вогню є злочином і карається законом.
Спецслужба відстежує випадки поширення таких відео в інтернеті, здійснює комплекс пошуково-процесуальних дій зі встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності.
Нагадаємо, що 19 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Бурштинській тепловій електростанції в Івано-Франківській області, внаслідок чого виникла пожежа.
Варто зазначити, що нещодавно у Вінницькій області правоохоронці затримала 4 мешканців, які знімали та пересилали відео з “прильотами“.
Один із чоловіків відзняв на відео наслідки атаки дронів-камікадзе, на якому видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури, і надіслав колегам, інші троє також поділилися з друзями.
Відтак вже за пів години відео з’явилося у російських пропагандистів, а за годину відбувся повторний ракетний обстріл, який призвів до ще більших руйнувань і поранень людей.
- Придніпровський районний суд Черкас засудив до 10 років ув’язнення Тетяну Дробот, яку обвинувачували у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України.
- Інформаторку російських загарбників, яка передавала відомості про розташування підрозділів та пересування техніки ЗСУ на Донбасі, засудили до 9 років позбавлення волі.
- До 15 років позбавлення волі засуджено організатора міжрегіональної агентурної мережі ФСБ РФ з позивним “Професор”, якого визнали винним у державній зраді.